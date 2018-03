Fico s funkcí odložil veškeré ohledy, přišlo opravdu brutální vystoupení. Mimo jiné prozradil, co prováděl Kiska kvůli sankcím proti Rusku

Bývalý premiér Slovenska Robert Fico se na dnešní tiskové konferenci s koaličními partnery, která se konala v Bratislavě, pořádně obul do slovenského prezidenta Andreje Kisky, kterému přes novináře doporučil, že by se měl už uklidnit a zachovat si zdravý rozum. „Vražda dvou mladých lidí byl normální pokus o převrat, brzy vám řeknu souvislosti, které se týkají i nejvyšších ústavních činitelů tohoto státu v tomto pokusu,“ slíboval Fico.

Hned v úvodu expremiér Fico sdělil, že je rád, že se podařilo slovenskou politickou krizi vyřešit demokratickým způsobem a ne státním převratem, o který se podle jeho názoru někdo pokoušel. „Poslední události ukázaly, že mediální svoboda nejde ruku v ruce s odpovědností. Ze dne na den se ze Slovenska mediálně stala černá díra. Odmítám to. Toto si lidé na Slovensku nezaslouží,“ vyjádřil se expremiér Fico a zdůraznil, že odmítá i to, když někdo tančí na hrobě dvou mladých lidí a zneužívá vraždu, která ještě není vyšetřena, na úzké politické cíle.

Partneři na tiskovce zmínili i případ otráveného ruského agenta ve Spojeném království, pro který více států vyhostilo ruské diplomaty. Slovensko se k nim však nepřipojilo. Fico v této souvislosti zmínil prezidenta Andreje Kisku, který prý v této věci žádal, aby Slovensko zaujalo "jasný postoj". Fico prezidentovi odpověděl, ať se uklidní, protože Slovensko je podle něj suverénní stát a potřebné jsou podle něj hlavně jasné důkazy.

Nyní je podle expremiéra Fica Slovensko pod velkým tlakem a to zcela jistě i proto, že přijímá suverénní opatření. „Velké části světa se nelíbilo, když jsme přijali do ústavy, že manželství je svazek muže a ženy. Velké části EU se nelíbilo, když jsme se suverénně postavili proti přímým kvótám a tento souboj jsme do určité míry vyhráli,“ uvedl Fico a následně požádal všechny, včetně pana prezidenta, aby si zachovali zdravý rozum pokud jde o Ruskou federaci, která je jejich strategickým partnerem.

„Pod tlakem jsme ale i proto, že vražda dvou mladých lidí byla zneužita. Byl tu pokus o normální převrat. Vám se to slovo asi nelíbí, ale já se k tomu ještě vrátím v nejbližších dnech a budu mluvit o mnoha souvislostech, které se týkají zahraničí i působení nejvyšších ústavních činitelů tohoto státu v tomto pokusu,“ přislíbil Fico, podle kterého je Slovensko úspěšná země. „Samozřejmě opozice, třetí sektor, mnozí novináři a bohužel i někteří ústavní činitelé si to nepřejí, ale já si přeji, aby Slovensko byla úspěšná země a abychom mohli dát lidem z vynikajících hospodářských výsledků co nejvíce,“ uzavřel.

autor: nab