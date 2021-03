Fíha. Hádka o rasismus mezi fotbalisty. V české TV. Další to pak dorazil

Za hráče a nově i našeptávače Kúdelu se postavili někteří vysloužilí fotbalisté. „Mně to prostě principiálně vadí, že se rozpoutá něco, co někdo někomu pošeptá do ucha,“ řekl Petr Švancara v pořadu Tiki-Taka na O2 TV. A svou trošku do mlýna přinesl řeporyjský hráč Martin Fenin. „Za chvíli nebudeme moct hrát s bílejma kopačkama,“ řekl a dodal, že „tam všichni kňouraj“.

„Do jaké doby míříme? My nakonec budeme, že tahle košile bude zakázaná nebo tvoje sako bude zakázaný?“ narážel fotbalista na své černé tričko. „Mně to prostě principiálně vadí, že se rozpoutá něco, co někdo někomu pošeptá do ucha. Já když s tebou budu hrát squash, tak tě taky budu chtít rozhodit, že jseš kudrnatej a na hovno herec,“ stěžoval si Petr Švancara spolusedícímu hostovi. Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 274 lidí

Na to ovšem dostal bývalý fotbalista od druhého otázku, zda vnímá současnou náladu, kdy určité věci jsou zakázané, a pokud by je řekl, tak by byl „sociálně neakceptovatelný“. Ale Švancara se stále divil, proč se pošeptání do ucha tak řeší. Bývalý hráč Slavie Vladimír Šmicer se pak ptal, proč Kúdela vůbec cítil potřebu něco Kamarovi šeptat. Švancara spekuloval, že se zastával hráčů. „V 88. minutě jaký zastávání hráčů? Vždyť se jim mohli smát do obličeje. 2 : 0. Měli je tam, kde je chtěli mít. Byli postoupený. Že do něj dvakrát kopnul na zemi, to do nich kopali 88 minut,“ argumentoval Šmicer.

Fotbalový trenér Petr Rada mínil, že Ondřej Kúdela si teď vyčítá, že do zápasu dal zbytečně emoce. „Vedu dva nula, doma, postoupenej, proti devíti, tak stojím na půlce a říkám si, koho dostanu dalšího soupeře. Nebo dohraju deset minut, že jim nepůjčím balón,“ radil. „Trenére, vy jste dostal 15 žlutejch karet,“ podotkl Švancara.

Kromě Švancary se Kúdely zastal bývalý talent roku Martin Fenin na Instagramu. „Jestliže Ondra Kúdela mu pošeptá něco do ucha, tak i kdyby mu pošeptal to nejhorší na světě, tak je to jenom jejich věc, je dospělej, a jestli hraje fotbal, tak se s tím musí vyrovnat. A jestli ne, tak ať jde hrát šachy,“ mínil Fenin. Pokud to tak bude pokračovat a všechno bude označováno za rasismus, tak podle Fenina „za chvíli nebudeme moct hrát s bílejma kopačkama“. „Kňouraj tam všichni. Kdyby byl takovej frajer, tak by mu dal dělo na tom hřišti, to taky neudělal,“ podotkl zřejmě na adresu Kamary.

