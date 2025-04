Film o chvilkařích proti Babišovi. Placený z vašich peněz, ale také od vlivných lidí. Máme jména

V roce 2023 se konaly volby v Polsku a v čase předvolební kampaně šel do kin film Agnezky Hollandové nazvaný Hranice, ve kterém na vztahu k migrantům na východní unijní hranice ukazovala dvě Polska. To zlé, představované policisty a pohraničníky, kteří slouží vládě nenáviděné konzervativní PiS, a proti němu to dobré, představované občanskými aktivisty, kteří navzdory osobnímu nepohodlí migrantům pomáhají a demonstrují svou lidskost.

V Česku roku 2025 má do předvolební kampaně také vstoupit film o mladých nadšených aktivistech, kteří se postaví zlu vlády. Nikoliv ovšem úřadující Fialovy, ale té minulé, Babišovy. Časová smyčka je elegantně vyřešena tím, že film bude časosběrným dokumentem o hnutí Milion chvilek pro demokracii.

To v současném volebním období utlumilo své aktivity, zaujalo pouze demonstrací proti ministru spravedlnosti Blažkovi, který se marně domáhal možnosti promluvit. Nyní ale opět ožívá, sepsalo výzvu „Zůstaňme demokratickým srdcem Evropy“ a vymyslelo nový projekt „štafeta demokracie“. Diskutovat při nich s lidmi budou hosté kalibru Bohumila Kartouse, Tomáše Etzlera, Johanny Nejedlové nebo Olgy Sommerové.

Kromě toho se pustilo i do zahraniční politiky žertovnými narážkami na prezidenta USA Donalda Trumpa a humor nasazuje i proti celé opozici.

A do toho přichází „film o dvou kamarádech a plné Letné“.

„V roce 2019 se na pražské Letné sešlo téměř tři sta tisíc lidí. Demonstrovali proti premiérovi, prezidentovi, ale především za demokracii. Z pódia k nim promlouvali dva studenti, kteří se báli o budoucnost České republiky,“ zve do kina na příběh Mikuláše Mináře a Benjamina Rolla.

V traileru filmu spolu vykládají, že původně vůbec demonstrovat nechtěli, Roll vyjadřuje Minářovi obdiv, že mu plná Letenská pláň nestoupla do hlavy, vysvětlení, že další statisícové demonstrace zmařil covid, a vše směřuje k závěrečné otázce: pustili byste se do toho znovu?

Filmaři vidí počátek příběhu ve chvíli, kdy Andrej Babiš ráno na zastávkách metra rozdával cestujícím koblihy. Reálnější začátek příběhu je ale v roce 2017, když se Mikuláš Minář účastní soutěže neziskové organizace Člověk v tísni Hledá se LEADr., která kombinovala soutěž se školením účastníků. „Mladé lidi chceme motivovat k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Chceme jim ukázat, že když mají skutečný zájem, dobrý nápad a vědí, jak ho uskutečnit, mohou mnohé změnit k lepšímu,“ vysvětloval Člověk v tísni.

Před porotu, ve které seděli třeba novinář Jindřich Šídlo nebo ředitel festivalu Člověka v tísni Jeden svět, předstoupil nesmělý student religionistiky a spustil: „Přicházím s projektem Milion chvilek pro demokracii. Ten vychází z myšlenky, že funkční demokracie tu není sama od sebe, ale stojí na milionu malých chvilek. Milionu obětí, které pro demokracii jednotlivci učiní. Konkrétně chci dosáhnout toho, aby milion lidí podepsalo naši studentskou výzvu, která se jmenuje Chvilka pro Andreje. V té žádáme Andreje Babiše, aby na deseti konkrétních bodech dokázal, že myslí vážně svůj předvolební slib, že bude rozvíjet a podporovat demokracii v České republice.“

Ve výukové části projektu se chtěl naučit vést tým lidí, vést větší projekt a poznat nové inspirativní lidi. Porota jej vyřadila, ale přesto jeho projekt začal žít vlastním životem. V roce 2018 začal pořádat první demonstrace, které se velmi rychle dostaly na Václavské náměstí. Účastnili se jich pravidelně politici tehdejší opoziční formace Demokratický blok (ODS, TOP 09, lidovci, STAN) a demonstrace od počátku zaujaly mimořádně profesionálním zázemím a organizací.

Film produkuje společnost Endorfilm, která v minulosti produkovala třeba sérii trabantových cestopisů Dana Přibáně, pak třeba film Poslední den patriarchátu nebo dokument o posledních třech letech života Václava Havla.

Mezi partnery filmu je Jan Barta, internetový miliardář a sponzor koalice SPOLU i kampaně prezidenta Petra Pavla. Spolumajitel skupiny Pale Fire Capital, do které patří internetové portály jako Aukro nebo FAVI.

Barta měl také Pavlovi přivést slovenského kampaňového stratéga Michala Repu, který byl hlavním tvůrcem jeho kampaně a poté dělal pro hnutí STAN, mimo jiné i slavné video ze šatny.

Po volbách 2023 Barta otevřeně přiznal, že Pavlovu kampaň před vypsáním voleb platil i mimo transparentní účet přes spolek Pro bezpečnou budoucnost. „Kolik to bylo, jsem nijak zvlášť nepočítal. Řekl bych jednotky milionů,“ sdělil Seznam Zprávám internetový miliardář.

V euforii po Pavlově vítězství vyhlásil jako svůj další cíl v politice přispět k obnově sociální demokracie, která by ale musela být „zbavena toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru“ a neorientovala se jen na důchodce.

„Levicově smýšlející lidé a střední třída dneska nemají nepopulistické a neextremistické zastání,“ vysvětloval tehdy.

V Lidovém domě měl mít několik jednání s Michalem Šmardou, která nedopadla. Ale například vyloučená členka strany Jana Turoňová naznačovala, že za rozhodnutím spolustraníků měl stát právě Barta.

Jako novou tvář sociální demokracie, která by jí měla vrátit důvěru a voliče, tehdy miliardář jmenoval Danuši Nerudovou.

Dále za filmem stojí Martin Vohánka, český průkopník v ranku palivových karet , který se začal věnovat filantropickým aktivitám v roce 2016. To byl rok, kdy do jeho společnosti vstoupil bostonský fond TA Associates.

Vohánka stál u vzniku Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a byl investorem Deníku N. Hlavním účelem jeho nadace je „prostředek k realizaci a podpoře projektů posilujících demokratické hodnoty a ochranu svobody“. Kromě toho se věnuje i transformaci vzdělávání, zejména skrze nadaci Blíž k sobě, která se intenzivně podílela i na reformě školních osnov, kterou prováděl ministr Bek.

Nadace Blíž k sobě je rovněž jedním z partnerů, Vohánka tak ve skupině funguje v podstatě dvakrát.

Dalším z partnerů filmu je Libor Winkler, který se s Vohánkou zná už ze skupiny Independent Press, která stojí za Deníkem N a časopisem Respekt. Dále v ní figurují třeba majitelé vydavatelství Albatros Jaroslav Horák a Silke Horáková nebo majitel společnosti Livesport Martin Hájek. Tito lidé také významně sponzorovali prezidentskou kampaň Petra Pavla.

Barta, Hájek, Vohánka i Winkler stojí také za projektem Moderní stát, který usiluje o to, „aby Česká republika byla silnou západní demokracií, kde vládne svoboda a spravedlnost“. Miliardáři složili základní kapitál u Nadace OSF Praha a ředitelem je Josef Karlický, který předtím dlouhé roky působil v neziskovce Rekonstrukce státu.

Na jejich politický vliv upozorňoval v Poslanecké sněmovně i Andrej Babiš.

„Finance oligarchů na výše uvedený lobbing proudí hlavně přes alianci pro moderní stát, základní kapitál sem vložili kromě jiných Libor Winkler, skupina RSJ, levicový miliardář Martin Vohánka, zakladatel W. A. G. payment solutions a značky Eurowag, Jan Barta – Pale Fire Capital, to je ten, který zkasíroval nějaký prodej firmy a bůhví kde zaplatil daně, a ten vlastně tady veřejně říkal: tak, teďka jsem dal peníze Pavlovi, teďka jsem dal peníze pětikoalici, teďka si koupím ČSSD – vlastně, oni už jsou SOCDEM – a on si tak kupuje ty strany, dá jim peníze a potom – a všichni jsou v klidu, ne, všichni jsou v klidu. No, takže Jan Barta určitě – to jsou ti globalističtí podnikatelé. Václav Muchna Y Soft, Dušan Šenkypl – Pale Fire Capital, to je stále jedna parta jak Barta, Martin Hájek – Livesport, Petr Borkovec – Partners, Ondřej Fryc – Reflex Capital, Reflex, to je – kdyby aspoň ty různé novinářské plátky si daly do titulku ,jsme antibabišovci‘. Všichni to vědí, ale někteří to možná úplně nevnímají, ale je to úplně – nebo Petr Košťál. Iniciativa Nezávislá média – mezi významné dárce projektu patří Hájek, Vohanka nebo Muchna – se snaží prosadit udržitelné financování médií veřejné služby, jejich kontrolu hospodaření ze strany NKÚ nebo výběr radních na základě odborných kritérií – ano, kontrolu hospodaření,“ zaznělo v jednom z jeho projevů.

Jan Barta mu obratem vzkázal: „Pane Andreji Babiši, musíme si promluvit o Vašem včerejším vystoupení v Poslanecké sněmovně, jehož přepis přikládám. Hluboce se mě dotýká to, že ze mě a skupiny lidí, které důvěrně znám, se snažíte dělat jakéhosi vnitřního nepřítele České republiky, což je technika, kterou s velkou oblibou a k velké dokonalosti dovedl minulý režim. Lidé, které vedle mě jmenujete, považuji za absolutní české patrioty (ne jako Vaše Patrioty na oko), kterým jde o to, aby ČR zůstala silnou západní demokracií, byla moderním, efektivním a svobodným státem, kde se všem bude žít lépe!“

Dále na film přispěla společnost SIKO Koupelny, za kterou stojí rodina Valových. Vítězslav Vala se kromě toho věnuje developerským projektům, aktuálně se nejvíce zajímá o rozlehlou odborářskou centrálu na Žižkově, kterou chce přebudovat na komerční bydlení. Buduje si pověst filantropa, například se účastní konferencí Lepší Česko.

Dalšími partnery jsou podnikatelská rodinná nadace Rýzner Family Foundation a paní Hana Michaliková, vdova po Věslavu Michalikovi, vlivném politikovi hnutí STAN, spojovaném s milionovými finančními skandály.

ParlamentníListy.cz požádaly participující firmy a organizace o vyjasnění, jakou má jejich partnerství podobu, a zda nehrozí politické zneužití, odpovědí jsme se prozatím nedočkali.

Kromě toho film získal podporu od Státního fondu kinematografie. V roce 2023 byla tvůrcům schválena částka 705 554 korun, která zhruba odpovídá ostatním dokumentům, podpořeným ve stejné výzvě.

„Svobodu chrání občanská společnost.“ Už 35 let...

Zástupci Milionu chvilek se v polovině března sešli s lídry stran SPOLU Petrem Fialou, Markétou Pekarovou Adamovou a Markem Výborným. Předložili jim svou Výzvu demokratickým stranám, která politikům „vyzdvihuje témata, jež by se před volbami (ale i po nich) měla stát prioritou“.

Začíná slovy: „My, níže podepsaní, s obavou sledujeme, jak ve střední Evropě nabývají na síle autoritářské tendence a naši bezpečnost ohrožuje putinovské Rusko“.

Následuje výklad, že už třicet pět let nám svobodu a demokracii chrání občanská společnost. „Nechceme se vydat cestou Slovenska a Maďarska, kde jsou v rozkladu instituce právního státu. Kde vládní politici rozdělují společnost a nálepkují novináře, neziskový sektor a umělce podle loajality. A kde vrcholní představitelé státu jezdí na Rudé náměstí a vyjadřují podporu Kremlu,“ pokračuje výzva.

Česká republika podle ní má zůstat „demokratickým srdcem Evropy“.

Není to poprvé, co Milion chvilek úkoluje koalici SPOLU. Jejich instrukce stála už za samotným vznikem koalice, když Mikuláš Minář po letenské demonstraci vyzval politiky tehdejší opozice, aby se proti Babišovi spojili.

Krátce po letošní schůzce koalice SPOLU představila svou předvolební kampaň pod hesly Teď je čas stát na správné straně, Teď není čas přistoupit na podmínky agresora nebo Teď je čas být silnější než Rusko.

Součástí předvolebního léta má být i film připomínající boj proti Babišově vládě Chvilky naděje.

Už v březnu byl součástí festivalu Jeden svět, organizovaného Člověkem v tísni, v jehož rámci navštěvují filmová představení i školy. Například v Brně bylo promítání doprovázeno i přednáškou Hany Strašákové z Milionu chvilek, že proti zlu se dají dohromady lidé, organizace i instituce.

V některých městech se ale proti promítání filmu postavili a pak si o sobě komunální politici mohli ledacos přečíst na některých serverech. V jiných byl odpor proti tomu, aby na promítání chodili školáci.

A jinde lákají na „takřka pohádkový příběh boje dobra se zlem“.

