Filozof Tomský rozmýšlí nad pandemií: Co když už vymřeli ti, co umřít měli?

Ve Velké Británii je asi 140 tisíc lidí covid pozitivních a asi 20 tisíc lidí na nemoc zemřelo. Podle filozofa a publicisty Alexandra Tomského, který do ostrovního království odešel, aby unikl komunistům, to přesto není důvod k panice a důvod k tomu, zastavovat život v celé zemi. Plošným zastavením prakticky veškerého ekonomického života utrpí celá země tak velké škody, které by podle Tomského nemohl koronavirus způsobit.

reklama

Velká Británie patří k evropským zemím, které koronavirus zasáhl poměrně značně, a britský premiér Boris Johnson čelí kritice, že v zájmu ochrany obyvatel měl jednat rázně. V zemi je asi 140 tisíc lidí nakažených koronavirem. Asi 20 tisíc na tuto nákazu zemřelo.

Alexandr Tomský však tvrdí, že na ostrově panuje z nemoci zbytečný strach. Velká Británie měla připraven plán na zvládnutí epidemie a zpočátku se ho držela. Chtěla chránit starší a nemocné občany. Většina populace se ale měla promořit. Pod tlakem médií, opozice a hrozivých zpráv z Itálie však Johnson od tohoto plánu upustil.

A podle Tomského udělal chybu.

Ve Velké Británii sice zemřelo na 20 tisíc lidí, ale publicista v textu pro MF Dnes zdůraznil, že jde většinou o starší občany nad hranicí 65 let věku a o pacienty hodně nemocné. To podle Tomského naznačuje, že koronavirus pro všechny obyvatele není steejně nebezpečný.

„Po dvou měsících zastaveného chodu společnosti, věc historicky nebývalá, už můžeme počítat škody. Britská statistika úmrtnosti nesouvisející s koronou vzrostla o několik tisíc týdně, ve skutečnosti je výsledkem karantény, lidé se bojí jít k doktorovi a do nemocnice, aby se nenakazili. Je-li 80 procent nemocniční kapacity rezervováno na poměrně benigní nemoc, odnesou to jiní, které by lékaři jinak zachránili. A co víc, ta děsivá statistika není přesná, je zbytečně přehnaná. Někdo rozhodl, aby se započítávalo každé úmrtí s přítomností viru, přestože pacient zemřel na něco jiného. Profesor patologie dr. John Lee odhaduje počet těchto případů na jednu až dvě třetiny,“ napsal Tomský v textu, který se objevil také na serveru Neviditelný pes.

„V jedné věci byla britská vláda opravdu úspěšná – občany vyděsila. Nyní by ráda zařadila zpátečku a počala drakonické restrikce uvolňovat. Polovina matek podle průzkumů ale nehodlá poslat děti do školy, polovina učitelů nechce nastoupit. Přestože statistika denních úmrtí se víceméně za poslední týden stabilizovala mezi 700–800 případy, většině lidí se zdá číslo strašlivé a přejí si v karanténě zůstat. A co teprve když jim epidemiologové oznamují, jak je teď všude běžné, že společnost není dostatečně promořena, vir byl pouze potlačen a vrátí se s plnou silou. Odkud to vědí? Co když už vymřeli ti, co umřít měli, zatím není jejich počet ani jedno promile obyvatel,“ pokračoval Tomský.

Jenže zatímco lidé panikaří z viru, britská ekonomika podle Tomského trpí. Stát se může zadlužit na 300 miliard liber, řada firem krachne a lidé budou psychicky trpět. Hrozí rozpad řady svazků a jiné problémy, z nichž se bude Velká Británie ještě dlouho vzpamatovávat.

Psali jsme: Tohle špatně, tamto špatně, lhali jste lidem, podváděli! Kalousek chrlil v Partii nadávky, až zvedl ze židle Maláčovou. A přišel protiúder na citlivé místo Nesmysly, já se tím nebudu řídit! Ve studiu ČT si ministr Toman vyléval zlost na Brusel. Moravec musel zakročit Ministerstvo obrany a Česká zbrojovka podepsaly smlouvu na ruční zbraně Šéf Motola přišel k Moravcovi a dal na stůl čísla: V roce 2019 zemřelo na chřipku 1500 lidí, nakazilo se 996 tisíc, takže...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.