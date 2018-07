Firma Prahy 10 chce podat trestní oznámení na zastupitelku Pirátů

13.07.2018 20:20

Společnost Prahy 10 chce podat trestní oznámení na opoziční zastupitelku městské části Janu Komrskovou (Piráti). Prý se spolu se skupinou lidí vloupala do Horského hotelu v Janských lázních, který Praha 10 prostřednictvím své firmy vlastní. V prohlášení to uvedla firma městské části Praha 10 – Rekreace, která je majitelem hotelu. Podle Komrskové je to nesmysl. ČTK řekla, že objekt prošla v doprovodu správce budovy a na prohlídku domu v majetku městské části má jakožto zastupitelka nárok.