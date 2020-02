Fischer vyslal vzkaz k Číně. Kovanda varoval, že fabrika světa je zavřená. To pocítíme, zaznělo u Moravce

reklama

Fischer hned v úvodu konstatoval, že Česko by mělo v boji s koronavirem udělat víc, poskytnout Čín více materiální pomoci a nelavírovat skrze vyjádření premiéra tak, že to napřed vypadalo, že neposkytneme pomoc žádnou. Kritizoval ale i čínské komunistické vedení, konkrétně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. „Ten přednesl, tuším 23. ledna, jaký má velký sen a velkou vizi pro čínský národ, a přitom už tam umírali lidé po tisících,“ varoval senátor.

„Když někdo začne popisovat, co vidí kolem sebe, tak zmizí nebo je zadržen. Ten systém si hlavně hájí svoji vlastní pověst, Ta krematoria běží dnes 24 hodin denně, sedm dní v týdnu bez přestávky. Když Tchaj-wan řekl, že to musíme řešit jako humanitární krizi, tak co udělal Peking? Poslal na Tchaj-wan bombardéry a stíhačky. Takto se to ale s koronavirem dělat nedá. ... Já tady musím vzdát hold Jaroslavu Kuberovi, který chtěl jet na Tchaj-wan,“ uvedl Fischer.

Tchaj-wan by měl být podle Fischera přizván jako samostatný partner řešení epidemie koronaviru.

Kovanda konstatoval, že si také není jist, zda lze čínským vyjádřením věřit, a ač nevidí dovnitř Číny, umí si prý představit, že údaje o počtu nemocných nemusí odpovídat realitě. A pokud jde o Česko, Kovanda má obavy, že Česká národní banka je zatím příliš optimistická a ekonomická rizika spojená s koronavirem jasně podceňuje. Kovanda o tom nepochybuje.

Má obavy, že kvůli čínskému ochlazení ekonomiky naroste i český dluhový schodek. „Už ten rozpočet byl připraven bez zahrnutí koronaviru, a u koronaviru zatím nevíme ten rozsah, ale nepochybně k tomu zpomalení dojde. My jen nevíme, jaké bude,“ upozornil Kovanda s tím, že se může opakovat hrozivý scénář z roku 2009, kdy došlo ke globální ekonomické krizi a český schodek narostl ze 40 miliard asi na 200 miliard.

Podle Fischera nastal čas přesouvat výrobu z Číny zpět na Západ a dbát o svou bezpečnost. Proto je podle Fischera trestuhodné, že vláda odmítá plnit své závazky v NATO, čímž nás fakticky ohrožuje. Tady mu dal Kovanda za pravdu. Ekonom se domnívá, že nemůžeme snižovat investice do naší obrany a spoléhat na to, že to za nás „zacvaká americký daňový poplatník“.

„Ta situace je velice vážná. Česká republika dává všanc svojí pověst. Ve chvíli, kdy vláda takto skandálně vysílá zprávu, že my nic, že to bude platit někdo jiný, tak se nám to vrátí,“ varoval Fischer s tím, že pokud bude Česko vnímáno jako důvěryhodný partner, bude to pro nás jen dobře, ale takovéto jednání vlády naši důvěryhodnost oslabuje.

Kovanda naznačil, že za současné ekonomické problémy si můžeme i tak trochu sami.

„My jsme si z Číny udělali fabriku světa, a teď to vypadá, že by ta fabrika mohla být nějakou dobu zavřena kvůli koronaviru, což pocítíme i my,“ upozornil Kovanda.

Otřást to ale může především samotnou Čínou. „Mezi Číňany kolovaly legendy, které přiživoval sám čínský prezident, že má jakýsi mandát z nebes k vládnutí, ale když přijde nějaká katastrofa, jako třeba hladomor, no tak to může znamenat, že Si Ťin-pching tento svůj mandát ztrácí,“ varoval Kovanda s poukazem na skutečnost, že čínské říše se vždy v krizích otřásaly, protože z pohledu obyčejných Číňanů takovéto krize znamenaly právě to, že nebesa vládcům přestala projevovat přízeň.

I když se odhlédne od těchto úvah, tak podle Kovandy v Číně velmi podcenili investice do lepší hygieny a do zdravotnictví. Mnoho peněz investovali do vědy a výzkumu, aby Čína dohnala Spojené státy, ale pak už nezbylo dost peněz na lepší hygienu a na lepší zdravotnictví.

