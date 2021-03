Flegr: Povinné očkování na podzim. Po covidu přijde nové zlo

Flegr úvodem shrnul, co trefil a co ne. „Dobře jsem odhadl, že epidemie v létě poleví, poklesne infekčnost viru a převládnou i ‚hodnější‘ mutace s nižší virulencí. Dobře jsem také odhadl, že s návratem dětí do škol se epidemie zase rozjede, i že studenti vysokých škol se do poslucháren vůbec nevrátí. Úplně jsem se netrefil s tím, že dovolenkáři nám sem přinesou virulentnější mutace z ciziny – to se možná stalo až někdy během podzimu. Moc jsem se ani netrefil s tím, že koncem října vystoupá počet infikovaných za den z tehdejších 400 na 2 tisíce – ve skutečnosti vystoupal na 13 tisíc. Odhadl jsem, že státy začnou během podzimu zavírat své hranice, i to, že budeme muset na podzim zavést tvrdá restriktivní opatření, která budeme pod tlakem různých lobby střídavě uvolňovat a zase utahovat. Dobře jsem odhadl to, že s nástupem zimy výrazně stoupne infekčnost i virulence viru – začnou se u nás šířit ‚zlejší‘ mutace. Dobře jsem také odhadl (naštěstí), že se v některých zemích začne očkovat už koncem roku 2020,“ začal s výpočtem Flegr.

Anketa Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany? Ano 34% Ne 66% hlasovalo: 2462 lidí

Předpověděl také nástup lednové vlny, i to, že bude horší než ta podzimní. „V prosinci jsem dobře předpověděl, že budeme nejhorší na světě nejen co do počtu nakažených, ale i co do počtu mrtvých na milion obyvatel (San Marino nepočítám). Předpověděl jsem, že u nás bude velký problém s organizací a tempem očkování – což, uznávám, by zvládl předpovědět každý,“ podotkl Flegr.

„Tak co tam máme teď? Čtvrtá vlna brzy skončí. Se vzestupem teplot výrazně poklesne infekčnost viru. Počet nově infikovaných osob klesne už během dubna pod dva tisíce denně a během května pod tisíc. Velkou roli v dalším poklesu (doufejme) sehraje preventivní PCR testování ve školách a v podnicích, a také před nejrůznějšími kulturními, sportovními a společenskými hromadnými akcemi. V důsledku iniciativy zdola (a nespíš přes pasivní odpor vlády a Ministerstva zdravotnictví) se totiž takové preventivní testování postupně rozšíří a začne rychle vracet náš život k normálu,“ poznamenal Flegr.

„S naočkováním seniorů a části dalších rizikových osob poklesne výrazně mortalita a morbidita spojená s covidem. Méně nově infikovaných skončí v nemocnici a méně jich bude umírat. Pokles počtu pacientů v nemocnicích, a zejména na jednotkách intenzivní péče, však bude nepříjemně pomalý. Tím, jak jsme nechali epidemii řádit v naší populaci mnoho měsíců, nahromadili se nám v nemocnicích ‚bojovníci‘ – odolní jedinci, kteří dokážou s nemocí zápasit týdny a měsíce. Novináři se kvůli tomu budou podivovat, proč v nemocnicích čím dál víc převládají mladší ročníky. Do nemocnic se nám také bude vracet nezanedbatelné procento z těch, co už z nich byli v minulém půl roce propuštěni po zdánlivém vyléčení. Umírat na covid se tedy bude i v době, kdy už dosáhneme díky proočkování rizikové populace a částečnému promoření populace s rizikovým chováním kolektivní imunity. Ta by mohla nastat, až očkování či nemoc prodělá 50–60 % populace. Jejímu dosažení asi příliš nepomůže propagační kampaň státu. Spíše to budou skandály s prominenty, kteří budou přistiženi, jak předbíhají ve frontě na vakcínu. A také covidové pasy, které budou vyžadovány pro cesty do řady zemí i pro účast na některých tuzemských akcích. O zavedení těchto pasů se bude nejdříve zuřivě diskutovat a následně se tak nějak samovolně zavedou, bez ohledu na průběh a výsledek předchozí diskuse. A mezi prvními si je pořídí jejich nejhlasitější odpůrci – princip je princip, ale dovolenka v Řecku je dovolenka v Řecku,“ dodal.