Foltýn má problém. Senátorka pátrá po výsledku práce za 50 milionů

Jak již ParlamentníListy.cz informovaly, poslankyně ANO Ivana Mádlová interpelovala premiéra Petra Fialu kvůli činnosti Odboru strategické komunikace, který se více než svojí činností zatím zviditelnil výroky koordinátora Otakara Foltýna.

Mádlová se ptala na dosavadní fungování Odboru strategické komunikace. Na to premiér Fiala odpověděl, že „odbor začal v analytické a kreativní části poměrně rychle reálnou činnost a je viditelný v hlavním cíli, kterým je propagace základních demokratických a ústavních hodnot České republiky“.

Konkrétní byl Fiala u rozpočtu odboru, který byl schválen jako 60 milionů korun na rok 2024. Z toho bylo vyčerpáno 43,557 milionu. Nicméně, byly zde i nárokové prostředky na dopady válečného konfliktu na Ukrajině ve výši 7,85 milionu, ze kterých odbor vyčerpal 6,32 milionu.

Mádlová se už nedozvěděla, jak konkrétně byl rozpočet čerpán a kolik se utratilo na provozu a platech a kolik na konkrétních projektech. „Čím konkrétně odbor bojuje proti hybridním hrozbám? Kampaní, která zasáhla čtvrt milionů účtů na sociálních sítích?“ ptala se Mádlová s narážkou na to, že činnost Foltýnova odboru je podle Fialy dobrá, protože má dosah na sociálních sítích.

Že není utracených 50 milionů korun vidět si ale nemyslí jen opozice, ale dokonce i politici spříznění s vládními stranami. Bývalá členka ODS a Starostů a nyní senátorka za Spolu pro Prahu Hana Kordová Marvanová by si za 50 milionů korun představovala například konkrétní plány na vybudování velkého muzea historie, jako mají v Polsku.

„Není jasné, co bylo stratcom za 50 mil. Kč vytvořeno. Mimochodem na podporu paměťové agendy má být určeno cca 30 mil. Kč. Srovnáme-li to s Polskem, stát pomohl vybudovat velká muzea historie, např. Muzeum Varšavského povstání. To má smysl. U nás nic...“ nechápe Kordová Marvanová, kam se peníze poděly.

