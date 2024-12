Foltýnův harém? Zahradil poukázal na to, čím se chlubí známá jména

Ve středu 11. prosince navštívila na pozvání koordinátora pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna Barbora Mercury Pražský hrad. „Dnes jsem měla obrovskou čest navštívit Pražský hrad a strávit moc příjemné odpoledne v rozhovoru s Otakarem Foltýnem v Masarykově pracovně,“ napsala s nadšením Mecury, „lovkyně dezinformátorů“.

A popsala Foltýnův nakažlivý zápal. „Jeho nadšené zapálení do práce pro vlast a demokracii je neskutečně nakažlivé a dokonale mě utvrdilo v tom, že se musíme zapojovat my všichni, kdo si vážíme demokratického zřízení a nenechat ho v tom bojí samotného,“ napsala na síti X Mercury.

A dodala i důvod toho, proč by Otakar Foltýn neměl v boji zůstat sám. „Protože zlu k vítězství stačí, když dobří lidé neudělají nic…“ ukončila Mercury svůj report z Hradu.

V diskusi pak sdílela knihu návštěv, do které se zvěčňují se svým moudrem hosté na Hradě. Barbora Mercury do knihy napsala: „Moc děkuji za krásnou prohlídku těchto unikátních prostor naší české historie,“ napsala Mercury a k podpisu připojila havlovské srdíčko.

Zajímavostí je, že v knize návštěv před Barborou Mercury se do knihy zvěčnil i bývalý reportér České televize a nynější novinář Fórum 24 Marek Wollner. „Demokracie to má těžký, když chybí demokrati, ale bude líp a my to dáme,“ napsal Marek Woller již bez srdíčka.

Toho si všiml bývalý europoslanec a dlouholetý člen ODS Jan Zahradil. „Už je to fakt zábavné. Foltýnův StratKom harém se zřejmě rozrůstá: ,Mercury’ a ,Tapeta’ na návštěvě na Hradě, kde se zjihle zvěčňují do deníčku,“ napsal na síti X Zahradil. Zmínil nejen Barboru Mercury, ale i další aktivistku s nickem Teta Tapeta.

Je prý zvědavý na překvapení, která nás čekají, až se podaří získat všechna jména lidí, kteří sedí na „strategické komunikaci“ s Foltýnem. „Až se zdaří z Úřadu vlády konečně vymáčknout jména pracovníků toho odboru (a ono se to zdaří), čekají nás nepochybná překvapení.“

Jan Zahradil tím upozornil na skutečnost, která vyšla najevo nedávno. Novinářka Angelika Bazalová usilovala skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zveřejnění jmen pracovníků Foltýnova úřadu. A dostala se k šokujícímu jménu moderátorky České televize Marii Koldinské. Ta do svého pořadu Historie.cs, vysílaného Českou televizí, opakovaně zvala Otakara Foltýna.

Marie Koldinská je externí zaměstnankyní odboru strategické komunikace vlády, který se nazývá jako StratKom.

Na Zahradilův post o návštěvě Barbory Mercury reagoval i koordinátor strategické komunikace vlády Otakar Foltýn. Ten Zahradila obvinil ze závisti. „Chápu závist, ale budete zklamán. Na což jste ale jistě zvyklý, tedy žádná tragédie,“ kopnul si Foltýn jízlivě do Zahradila.

Jenže Zahradil si jízlivosti nevšímal a vyzval Foltýna ke zveřejnění jmen spolupracovníků. „Mám pro vás návrh: co kdybyste v rámci transparentnosti to složení vašeho odboru zveřejnil sám? Nepřijde vám to trapné, když se o to se Strakovkou musí tahat jedna novinářka?“ zeptal se Zahradil. Ze strany Foltýna ovšem žádná odpověď nepřišla.

V diskusi Zahradil zkonstatoval, že výběrem lidí si Foltýn sám vystavuje vlastní vysvědčení. „Teď z toho mám hlavně legraci. Mercury a Tapeta jsou dvě nejfanatičtější aktivistky na sítích, které nikdo soudný nemůže brát vážně. Foltýn sám sobě píše vysvědčení,“ poznamenal.

Na Zahradilův post reagoval i novinář Hospodářských novin Petr Honzejk. „Tedy nevím, jestli by nad tímhle postem zajásal víc Sigmund Freud (psycholog, zakladatel psychoanalýzy, pozn. red.) nebo Hans Landa (fiktivní postava z filmu Quentina Tarantina představující zlotřilého nacistu, pozn. red.), ale je to báječný odkopávání!“ komentoval Zahradilův komentář Honzejk.

„Že? Pan plukovník se s tím po vojensku nemaže, pro jistou část populace je to imponující, takže budiž mu přáno,“ odpověděl Zahradil. „Budiž přáno Vám, detektive, když už jinak nevíte co se sebou!“ dostalo se mu reakce od Honzejka.

Do diskuse se zapojila Barbora Mercury. Ta zkonstatovala, že nás nečekají žádná překvapení, až se zveřejní jména lidí spolupracujících s Ruskem a s Čínou. „A až se nám konečně zdaří vymáčknout jména všech placených kolaborantů Ruskem a Čínou, tak nás asi nebudou čekat žádná nepochybná překvapení, že na seznamech bude figurovat nějaký Jan Zahradil,“ okomentovala Zahradilův post Mercury.

„Jen do toho, šup šup, snažte se,“ popohnal Mercury v odpovědi Zahradil.

