Fotka s Ortelem: Vypatlanci, ňoumové, zuří liberálové. Z druhé strany také ostře

Poslankyně Trikolóry se na rockovém festivalu vyfotila se zpěvákem Tomášem Ortelem. Z Aktuálně.cz a SeznamZpráv pak přišlo upozornění, co vše se o Ortelu říká. Poslankyně na to odpověděla, že kádrování bylo dost za komunistů a Václav Klaus mladší doplnil, ať média pošlou seznam kontroverzních a pokrokových umělců. Ale Jan Moláček z Deníku N mluví o vypatlancích, Apoléna Rychlíková o fašizoidních ňoumech a přisadil si i senátor Láska nebo Jakub Szántó z ČT.

Včerejší víkend patřil v Olomouci festivalu Rockové léto, na kterém vystoupilo hned několik metalových kapel. A také kontroverzní rocková skupina Ortel, označovaná některými médii za xenofobní, rasistickou či neonacistickou/fašistickou.

Na festivalu se také objevila poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, které se akce podle příspěvku na Facebooku líbila a ocenila, že diváci přispěli na dobrou věc, protože výtěžek z akce půjde podle popisu akce na pacientský onkologický program. K tomu připojila i fotografie.

„Kapela Ortel už několik let patří mezi nejkontroverznější umělce na české hudební scéně. Do paměti veřejnosti se přitom nezapsala pouze svými texty s xenofobním podtextem, ale také svou fanouškovskou základnou. Značné popularitě se Ortel těší například u neonacistů, na jednom z koncertů dokonce příznivci skupiny hajlovali. Pro svůj nedávný koncert v Krušných horách zase kapela použila plakát s časem odkazujícím k nacistické symbolice,“ píše Tomáš Klézl na Aktuálně.cz v článku týkajícím se fotografie.

Na SeznamZprávách Radek Nohl tvrdí, že „fanoušci Ortelu neunikají pojmenování náckové nebo rasisté“ a přidává názor politologa z FSV UK Jana Charváta, který řekl, že některé texty kapely se mohou pohybovat na hraně zákona a že pro fanoušky kapely je Tomáš Ortel „ikonický vůdce“. Poslankyně pak v reakci na novinářské dotazy a facebookové komentáře dala na svá sociální média vyjádření ohledně své účasti na koncertu.

„Za prvé. Byla to charitativní akce, kde vystoupilo 9 žánrově různých kapel. Všichni hráli zadarmo a výtěžek je věnován onkologickým pacientům. Osobně se mi nejvíc líbily dámy z kapely Sarkonia a pořádný nářez chlapů z Headfire. Na to se však nikdo neptá...“ připomenula.

„Za druhé. Jezdím po koncertech a festivalech celý svůj život, protože mám muziku moc ráda a vnímám ji jako součást svého života. Také mě zajímalo, jak to bude u koncertu Ortelu probíhat. Neviděla jsem ani jednu jedinou zvedlou ruku, neslyšela v textech nic, co by někoho k něčemu snad ponoukalo. Tečka!“ dodala a doplnila, že např. na festivalu Rock for People v Hradci Králové vystupovala kapela vyzývající k revoluci. „Chápu, že ne každý rozumí textům v angličtině, ale nikde jsem nikdy nezaznamenala jedinou zmínku našich novinářů, že by to bylo špatně...“ upozornila na to, jak selektivně takové zprávy pronikají do médií.

Upozornila také, že zákazy a ideologická kontrola různých kapel byly jedním z prvků komunistického režimu. „Bohatě jsme si zákazů užili za komoušů, kdy nesměli hrát Plastici, Výběr nebo můj oblíbený a úžasný básník a písničkář Karel Kryl.“ Dodala, že se ztotožňuje jen sama se sebou a a odmítá kádrování.

Aktuálně.cz získalo i vyjádření předsedy Trikolóry Václava Klause mladšího. „No tak byla na nějakém rockovém festivalu patrně. Byl nějak nelegální?“ ptal se a přidal: „Trikolóra je politické hnutí, nikoliv sdružení hudebních kritiků.“

"Pošlete mi seznam kontroverzních umělců - a pak taky těch pokrokových. Zařídíme se podle toho a uděláme směrnici,“ dodal sžíravě.

Za poslankyni se postavil také další z propagátorů Trikolóry, mediální expert Petr Štěpánek. Ten se pustil do Tomáše Klézla: „Nevím, jestli tomu hošíkovi, co se pustil do Zuzany Majerové Zahradníkové, již odpadla skořápka od prdelky, ale už dělá vše pro to, aby se zařadil mezi nejhloupější české novináře. S podobnou snůšku pitomostí, dezinformací, nepravd i vyložených lží, jakou předvádí v téhle slátanině, ovšem vykročil správnou nohou. V týmu Aktuálně.cz je rozhodně posilou.“

Vyhradil se zejména proti tvrzení, že Ortel v textech vystupuje proti etnickým i náboženským menšinám, například ve skladbě Mešita s veršem „Pro Alláhovu slávu, uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.“

„Prakticky každý z nás to na videích Islámského státu viděl na vlastní oči. Prostě realita. Máme snad před ní zavírat oči?“ namítá Štěpánek. „Aktivistických novinářů a médií, kteří lžou, až se jim od huby práší, jsme si za minulého režimu užili dost a dost. Je tragické, že podobní novodobí eurosvazáci spolu se svými staršími protektory dělají vše pro to, abychom se do totality opět vrátili,“ říká. Také souhlasil se slovy Zuzany Majerové Zahradníkové, že normální je nekádrovat.

Ozval se také sociolog Petr Hampl: „Ještě k tomu Ortelu. Jak tu kapelu poškodit, aby to nebylo žalovatelné? Přišli na to v redakci Seznamu, momentálně asi nestupidnějším propagandistickém centru v zemi (se skutečnou redakcí to už nemá nic společného): ‚Fanoušci Ortelu NEUNIKAJÍ POJMENOVÁNÍ náckové nebo rasisté.‘ Jinými slovy, nenašli jsme nic, co by je umožnilo označit za neonacisty a rasisty (to jsme ve skutečnosti u nás v Seznamu), ale chceme jim tu nálepku přišít.“

Opřel se do Majerové Zahradníkové, že žádné politické vyjádření není bez kontextu. „Poslankyně se k vypatlancům přihlásila právě teď, kdy se o nich všude píše v souvislosti se začátkem koncertu 8. 8., 8 minut po osmé. Je to stejné, jako kdyby na pódiu hajlovali, a smáli se u toho všem do ksichtu,“ tvrdí Moláček, že o článcích týkajících se kapely měla poslankyně vědět. „Pokud už ani neonacistická symbolika není pro Trikolóru za čarou, pak jí ve znaku chybí hnědá, naopak přebývá červená s modrou a bílou,“ rozčiluje se novinář.

Podobně argumentovala Nikola Zwrtková ze SeznamZpráv: „Ono to vždycky začíná u nevinného ‚já nic‘, protože je to tak jednodušší. Jak to končí, víme z 30. let. Tady pan Václav Klaus ml. a paní Zahradníková třeba vědomě přehlížejí skrytý symbol Heil Hitler - koncertováním Ortelu 8. 8. v 8:08 hodin. Hnus.“ Dodejme, že festival, kterého se Majerová Zahradníková zúčastnila, se konal 19.7.2020 a Ortel na něm zdaleka nevystupoval sám.

Ono to vždycky začíná u nevinného "já nic", protože je to tak jednodušší. Jak to končí, víme z 30. let.



Tady pan VKml a paní Zahradníková (@volimtrikoloru) třeba vědomě přehlížejí skrytý symbol Heil Hitler - koncertováním Ortelu 8. 8. v 8:08 hodin. Hnus.https://t.co/e1bgEkfTwY — Nikola Zwrtkova (@NZwrtk) July 19, 2020

„Na chození na koncerty není nic špatného, v tom má poslankyně Trikolóry Majerová Zahradníková jistě pravdu. Snad by jí ale někdo měl osvětlit, že propagace kapely známé neonacistickými texty, která chystá koncert ve 20:08 8. 8., je všechno jen ne boj za svobodu,“ přisadil si reportér ČT Jakub Szántó.

Na chození na koncerty není nic špatného, v tom má poslankyně Trikolóry Majerová Zahradníková jistě pravdu. Snad by jí ale někdo měl osvětlit, že propagace kapely známé neonacistickými texty, která chystá koncert ve 20:08 8. 8., je všechno jen ne boj za svobodu. Via @janmolacek pic.twitter.com/Rj4mQjzq9v — Jakub Szántó (@JakubSzanto) July 19, 2020

A nechyběla ani redaktorka A2larmu Apolena Rychlíková: „Já jsem taky umělkyně a expresivně vyjadřuju, co cítím. Takže Ortel jsou přiznaní agronáglové a Trikolóra zoufalej spolek fašizoidních ňoumů, co se s Okamurou přetahujou o to, kdo bude mít na ksichtě víc rozpatlanej ten hnědej nátěr.“

Ja jsem taky umelkyne a expresivne vyjadruju, co citim. Takze Ortel jsou priznani agronaglove a Trikolora zoufalej spolek fasizoidnich noumu, co se s Okamurou pretahujou o to, kdo bude mit na xichte vic rozpatlanej ten hnedej nater. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) July 19, 2020

A senátor Václav Láska si rýpl fiktivní konverzací mezi Václavem Klausem mladším a Tomiem Okamurou o tom, komu patří Tomáš Ortel a potažmo i fanoušci skupiny.

„TO: Venco neblbni, to je můj nácek!

VKml.: Ten nácek je všech, Tomio.

TO: No to ani náhodou. Já ho viděl první!

VKml.: Měl jsi tatínka prezidentem? Neměl. Tak zmlkni. Teď je to můj nácek.

TO: Ty probruselský šmejde!

VKml.: Sluníčkáři!“

„Poslední bitva vzplála. (Tentokrát o Hnídka),“ mínil.

