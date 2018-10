Fotky a svědectví. Lhal Putin? I druhého údajného traviče Skripala už poznali

Do Velké Británii přicestovali krátce před použitím Novičoku Ruslan Boširov a Alexander Petrov. Nejprve se podařilo identifikovat prvního z dvojice, kterým je plukovník ruské vojenské zpravodajské služby GRU Anatolij Čepiga. Skutečné jméno jeho kolegy však zůstávalo až doposud skryté. Až nyní přichází Bellingcat s tím, že Alexander Petrov je ve skutečnosti Dr. Alexander Miškin a rovněž pracuje pro GRU.

Server Bellingcat tvrdí, že k tomu závěru došel na základě svědectví od několika zainteresovaných lidí a také díky získání důležitých dokumentů. „Podle našich informací se Alexander Miškin narodil 13. 7. 1979 v okrese Archangelsk. Vystudoval vojenskou akademii, konkrétně obor vojenský lékař pro ruské námořní ozbrojené síly. Během svých studií byl osloven GRU a od roku 2010 se stal pod novou identitou Alexander Petrov zpravodajcem,“ uvádí server.

Celý text v angličtině je ZDE.

Jak server uvádí, v období mezi lety 2011 až 2018 pod tímto jménem v rámci plnění různých misí vycestoval několikrát do zahraničí. „Mimo jiné také na Ukrajinu do samozvané Podněsterské republiky. Na rozdíl od Čepigy si Miškin i pod svoji novou identitou zachoval své původní datum narození. Od začátku září 2014 měli Miškin i Čepiga adresu v místě, kde sídlí velitelství GRU. O několik týdnů později se přestěhovali do luxusních bytů.“

Přesná vojenská hodnost Miškina není známá, ale podle odsloužených let a svému zaměření by mohl být aktuálně plukovníkem. „Hovořili jsme přímo také s lidmi, kteří znají Miškina nejenom z jeho působení v Moskvě, ale také přímo z jeho rodného města v Archangelsku,“ uvádí Bellingcat s tím, že v průběhu dnešního dne zveřejní další podrobné informace a prozradí, jakým způsobem se jí konkrétně podařilo Miškina identifikovat.

autor: pro