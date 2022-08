Franěk: Šetřit by se mělo shora. Má-li se někdo uskromnit, ať je to v první řadě stát

Známý ředitel středočeské Zoo Chleby René Franěk, který se rozhodl letos kandidovat na Jičínsku a Nymbursku do Senátu, se opřel do současných představitelů vlády za to, jak přistupují k řešení energetické krize. Podle jeho slov je třeba, aby první začal šetřit stát.

„Všude posloucháme, jak máme omezit spotřebu a šetřit. Nikde jsem ale už nečetl, že by se měl jakkoli omezit taky státní sektor,“ uvedl René Franěk, podle kterého je nedůstojné vyprávět o šetření a omezování běžné rodině se třemi či více dětmi. Ti už dávno šetří a často nemají, kam ustoupit. Když to navíc říká člověk, který pobírá čtvrt milionu měsíčně, z vlády, která zřídila tři nové posty ministrů, je to čiré pokrytectví. Šetřit by se mělo shora. Má-li se někdo uskromnit, ať je to v první řadě stát,“ zdůraznil známý ředitel zoologické zahrady, který bez povšimnutí nenechal také dosavadního senátora Tomáše Czernina, místopředsedu TOP 09, který se v horní komoře parlamentu velmi angažuje ve snaze změnit volební zákony a zavést možnost korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí.

„Prosazovat levnější energie a rozvoj infrastruktury ve svém obvodu, nebo raději horovat za korespondenční hlasování pro lidi, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí? Já v tom mám jasno. Senátor se má starat o to, zda budou přijatelné ceny elektřiny, zda bude na venkově dostatek míst ve školách a školkách, o to, zda a jak se dostanu do práce a k lékaři za rozumnou cenu,“ je přesvědčený René Franěk. „Když se po 6 letech může pochlubit prosazováním korespondenčního hlasování pro lidi, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí, je to podle mě naprosté selhání. Naslouchat lidem, budovat dobré vztahy se starosty a diskutovat s podnikateli. To je klíč k prosperujícímu a zdravě fungujícímu regionu,“ zdůraznil kandidát do Senátu Franěk.

Ostrou kritiku si od zkušeného ředitele vysloužil také předseda Senátu Miloš Vystrčil za svá slova o tom, že lidé musí chvíli zvládnout vyšší zálohy za energie. „Kdyby předseda Senátu hájil více zájmy českých občanů než Tchaj-wanu, třeba by vláda postupovala v otázkách energií jinak! Ale víte co? Senát nemusí být k ničemu, když v něm budou lidé se zdravým rozumem. Já razím opačný směr. Jsem tu pro lidi, kteří tu žijí. Těm se budu zpovídat a jen jejich zájmy budu hájit!“ dodal René Franěk.

