Fridrichová se bavila. Tohle ale Hamáček ČT nezapomene. Faul v přímém přenosu

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček dorazil do pořadu Standa show. Prozradil, že jedno muzeum už projevilo zájem o jeho červený svetr jakožto o artefakt, který by mohl být vystavován. Prozradil, kolik hodin denně potřebuje spát. Prý vůbec není jako ministr Karel Havlíček. Konstatoval také, že ČSSD musí počkat na dobu, až pomine okouzlení z Andreje Babiše a hnutí ANO. V jednu chvíli se Hamáček pořádně obul do České televize.

Všechno začalo červeným svetrem. Hamáček ve Standa show na kanále YouTube prozradil, že teď nosí samé červené věci. Dokonce i spí v červeném pyžamu. A jeho pověstný svetr prý už chtělo do sbírek získat jedno muzeum.

„Dostal jsem úkol vzít si červený svetr. A je to dokonce on. To je přesně ten,“ prozradil Hamáček ve Standa show. „Už ho po mně chtělo jedno muzeum, ale zatím si ho nechám,“ dodal se smíchem. „Já teď nechodím v ničem jiném než v červeném. Já spím v červeném pyžamu a tak dále. Obecně musím říct, že se mi červená barva líbí,“ nechal předseda ČSSD nahlédnout občany do svého soukromí.

Poté konstatoval, že se necítí jako hrdina, který naběhl do krizového štábu v červeném svetru a začal situaci řešit. Prý jen dělal svou práci stejně jako desítky tisíc dalších lidí v této krizi. Ale po celou dobu varoval, že koronavirus je jen tygr, s nímž pobýváme v kleci, který zrovna spí. Ale teď se opět probouzí a podle Hamáčka je třeba to řešit.

Jako politik se prý vždy snažil nalézat kompromisy a to navzdory tomu, že si je vědom, že to dnes není úplně populární. Líbivější je bouchat do stolu a trvat si na svém. Jenže v politice, především v mezinárodní politice to nakonec může vést i k válce a Hamáček prý rozhodně nestojí o to rozpoutávat války.

V jednu chvíli ale přece jen vypěnil.

Šlo o Českou televizi a o jedno z jeho večerních vystoupení, kdy se jeden ze sousedů na Hamáčka rozkřičel. A nezdráhal se použít ani sprostá slova za to, co se dělo na ulici. Hamáček na ten večer zavzpomínal a spustil.

„To je věc, která mě strašně mrzí. To byla naprostá neprofesionalita České televize. Když tam přijeli s tou kamerou, tak já jim říkal 'nesviťte na ten barák. To není můj barák, to je souseda, on spí a bude problém‘. A ten člověk, co tam byl, mě velmi arogantně odbyl. Ale já jsem říkal, 'podívejte se, vždycky, když tady natáčím, tak to děláme takhle do vesnice‘. Jenže to prý bude blbý kvůli světlu a tak. Takže já jsem je varoval, oni to udělali na svoje triko a pak místo toho, aby se oni styděli za to, co udělali, tak to ještě Nora Fridrichová vytáhla do hlavních zpráv,“ upozornil Hamáček na moderátorku pořadu 168 hodin.



Hamáček si myslí, že by se pracovníci veřejnoprávní televize neměli snažit politiky nachytávat při přeřecích. „Já ty redaktory znám, Každý si to zkouší pětkrát a když se to nepovede, tak to vystřihnou, ale z nás dělají pitomce,“ kroutil hlavu předseda ČSSD.

Kompromisy prý musí dělat i uvnitř ČSSD a v koaliční vládě s Andrejem Babišem. Ale jednou bouchl do stolu a hrozil rezignací, když spolu vedli bitvu o krizový štáb. „Pan premiér nechtěl, abych to byl já. Já jsem měl pocit, a pak se mi to potvrdilo, že on vlastně neví, co dělá krizový štáb a bál se toho, že to bude druhá vláda. Ale já jsem mu říkal, že to je nesmysl,“ vysvětloval Hamáček.

Jinak ale vláda funguje dobře a politici spolu komunikují. My spolu normálně mluvíme, píšeme si a voláme si. On mi teda většinou píše ráno a já mu odpovím, když se probudím, ale funguje nám to,“ řekl Hamáček s tím, že potřebuje spát alespoň 6 nebo 7 hodin a nemá pochopení pro lidi, kteří se chlubí tím, že vstávají ve čtvrt na pět ráno a pracují jako diví. Nechápe to už proto, že politici běžně pracují 12, 14, ale i 16 hodin, a jako každý člověk se i ministr musí vyspat. Hamáček prý dospal deficity o dovolené o prázdninách.

Chtěl se prý vyhnout situaci z předchozí vlády premiéra Bohuslava Sobotky za ČSSD, kde byl Andrej Babiš ministrem financí. Sobotka s Babišem spolu prý prakticky nemluvili a to podle Hamáčka nebylo v pořádku.

Přesto s ANO vede přestřelky o voliče, protože Babiš původně ANO prezentoval jako pravicovou stranu, jenže potom mu v průzkumech vyšlo, že bude lepší posunout se doleva, tak to udělal. A teď se ANO a ČSSD dělí o stejného voliče. „Musíme to vydržet, než pomine to okouzlení,“ pravil na adresu hnutí ANO Hamáček.

Ostatně, už vstup do vlády s Andrejem Babišem jako premiérem byl prý jedním velkým kompromisem ČSSD, jehož cílem bylo, aby se ministrem vnitra nestal šéf hnutí Svoboda a demokracie Tomia Okamury. „Já jsem přesvědčenej, že to bylo připravený a že by na ministerstvu vnitra seděl přímo Tomio Okamura nebo někdo jím nominovaný,“ konstatoval Hamáček.

Opoziční role by prý sociální demokracii notně uškodila.

„Já si myslím, že sociální demokracii by to zabilo. Představa, že jsme v jednom balíku s TOP 09 a s lidovcema,“ kroutil hlavou Hamáček.

