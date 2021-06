Fridrichová „šlápla“ do mrtvých migrantů. „Já to nevěděla!“

reklama

Kolovratník v reportáži odpověděl po dotazu k migraci, že půjde o jedno z hlavních témat nadcházejících voleb, kterému se dle něho stoprocentně budou ve volbách věnovat všechny strany. Jakmile to dořekl, vystartovala na něj novinářka Zuzana Černá s nesouhlasem. „Pane poslanče, ale vždyť tady přeci žádní migranti nejsou, tak proč takhle…“ započala. Kolovratník, jenž byl již po reportáži na odchodu a bez mikrofonu, se po tomto poučení od Černé zarazil ve dveřích a nevydržel se nezeptat: „Proč mě poučujete o vašem názoru? Já vám odpovídám na jedno z témat… To snad není pravda,“ posteskl si poslanec a dal se k definitivně k odchodu. Černá se ještě za ním vydala ke dveřím se slovy: „To není názor, o tom svědčí čísla. Já se tedy ptám, jestli to je tak důležité téma,“ pronášela, Kolovratník už však mezitím zmizel v interiéru.

Vše pak mělo dohru i na sociálních sítích. „Rád vám v klidu a věcně odpovím na jakoukoliv otázku. V pohodě. Ale brát mi mikrofon a pokřikovat na mě ve dveřích váš názor, že tu žádní migranti nejsou?“ vrátil se poslanec k rozhovoru v příspěvku adresovanému Černé.

Dodal ještě, že se domníval, že reportérka je větší profík, a vyjádřil přání, aby příští rozhovor dopadl lépe.

Dobrý den @zuzana_cerna.

Rád vám v klidu a věcně odpovím na jakoukoliv otázku. V pohodě. Ale brát mi mikrofon a pokřikovat na mě ve dveřích váš názor, že tu žádní migranti nejsou?

Upřímně: myslel jsem, že jste větší profík.

Přesto věřím, že příště se nám rozhovor povede líp ?? — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) June 16, 2021

Poslanec se též obrátil i na samotného editora ČT24 Františka Lutonského. Tomu napsal: „A je, pane Lutonský, profesně správně, aby novinář (jakýkoliv) pokřikoval ve dveřích na zpovídaného poslance (kteréhokoliv)?“

jakýkoliv respondent může odmítnout natáčení, ale politiky jako osoby veřejného zájmu pak můžeme určitou formou upozornit, že veřejnost oprávněně očekává jejich vyjádření nebo sdělení informace. Toť vše. Nevím, jestli na vás někdo "pokřikoval" nebo ne a není to podstatné. — František Lutonský (@FLutonsky) June 16, 2021

Po dotazu, zdali „tu jsou“, pak uvedl, že sice „nejsou“, nýbrž i tak se dle něj jedná o společenské téma. Dodal, že problém je spíše s tím, jak se Černá během reportáže zachovala.

Tak asi známe realitu. Nejsou, ale společenské téma to je a bude.



Tady ale jde o něco úplně jiného, postup kolegyně - snažil jsem se mluvit věcně a klidně. Ale pokřikovat a brát mi mikrofon od pusy v půlce věty? Je to podle vás správně? — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) June 16, 2021

Psali jsme: Migranti tu nejsou, křičela redaktorka ČT na poslance. Neutekl. Vše popsal

Pod příspěvkem Fridrichové Kolovratník opět opakoval, co mu na vedení rozhovoru vadilo a znovu upozornil na chování Černé, přičemž se mezi ním a Fridrichovou rozvinula dlouhá diskuse, která pokračovala i na Twitteru. „Upozornění: Až potkáte poslance Kolovratníka, raději ztište hlas na maximum, vše ostatní bude označeno za pokřikování a dostanete se do Parlamentních listů a k Ovčáčkovi,“ dobírala si veřejnoprávní novinářka poslance Kolovratníka, s nímž si tyká, jelikož byli v dětství sousedé.



Upozornění: až potkáte redaktorku Fridrichovou @NoraFridrichova, raději klidně stůjte a nechte na sebe pokřikovat její světonázor. Hlavně neodcházejte hlasovat, vše ostatní bude označeno za zbabělost a dostanete se na její sociální sítě a do vysílání veřejnoprávní ČT. https://t.co/g8052UrYjw — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) June 18, 2021

Upozornil také, že názor Černé není úplně realitou: „A teď pozor, přátelé! Jak nám reportérka Zuzana Černá křičí do dveří, že nejsou – aby ji vzápětí mohla bránit princezna Xena Nora Fridrichová. Tak ejhle, ono se to děje trochu jinak. Co teď v redakci?“ napsal a sdílel článek Deníku N o úmrtí migrantů, kteří se z Afriky pokoušeli dostat na Kanárské ostrovy.



Zpráva s odkazem na informace agentury AFP informuje, že během ztroskotání člunu u Lanzarote s 49 migranty na palubě se v oblasti s ostrými skalisky podařilo zachránit 41 lidí. I přes pomoc svědků, kteří se vydali migranty zachraňovat, však došlo k utonutí nejméně tří lidí, a to včetně evidentně těhotné ženy.



Od Fridrichové na tuto smutnou zprávu přistála reakce, která Kolovratníka šokovala. „Bydlíme na severu Prahy u Vltavy, tam by se mohli vylodit, ne? Zkusím se domluvit s Robertem, že budem na střídačku vyhlížet, a hned dodáme do vašeho volebního štábu info, abyste mohli zaujmout pozice!“ okomentovala novinářka zprávu o úmrtí nejméně tří lidí. Poslanec na to na svém twitterovém účtu podoktl, že to pro něho „je lidsky od této dámy (Fridrichové) zklamání“.

Dnes smutná a vážná zpráva o zemřelých lidech na moři (včetně těhotné ženy) na @enkocz.



A reakce veřejnoprávní novinářky @CzechTV Nory Fridrichové @NoraFridrichova?



Komentovat to nebudu, obrázek si každý udělejte sám.



Pro mě je lidsky od této dámy zklamání. pic.twitter.com/rhmAv4ENSH — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) June 18, 2021

Fridrichová odpovědí zarazila nejen poslance; její reakce vytočila i řeporyjského starostu Pavla Novotného. „Já vás super nemusím, ale to nic nemění na tom, že jsem přesvědčený, že Nora je v osobní rovině kráva, a tohle od ní bylo tedy pěkně trapné. Ale ona je nedotknutelná, plus se do vás pustí hokejová rodina, teď ty (oprávněné, co se dá dělat) předsudky vůči ANO. Ale máte pravdu,“ zastal se Kolovratníka.



Novinářka krátce po zveřejnění svůj příspěvek ke zprávě o utonutí migrantů smazala. Hájí se tím, že si zprávu špatně přečetla. „Omlouvám se, špatně přečteno, mažu to,“ napsala do původní diskuse a svou předešlou zprávu smazala.



Na Twitteru poté Kolovratníka pokárala, že status vzápětí smazala, a upozornila jej, že se omluvila. Doplnila, že „nevěděla, že zemřeli lidé“.

Jaká byla má reakce ve skutečnosti? Status jsem vzápětí smazala a omluvila se, protože jsem nevěděla, že zemřeli lidé. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) June 18, 2021

