Geislerová obdivovala Pavla při povodních: Dostalo mě, že může chodit, vzít těžké věci

Herečka Geislerová se v minulosti kriticky vyjadřovala k Pavlovu předchůdci Miloši Zemanovi. Pro své politické názory často čelila podle svých slov mnoha nenávistným komentářům, kvůli nímž opustila svůj facebook. „Nevypnula jsem si uši, oči a vnímání. Pořád vím, co se děje, ale nemám potřebu o tom s těmi lidmi diskutovat. Řekla jsem si, že některé věci se asi obejdou beze mě,“ podotkla. „Mně nevadí, když jsou lidé hnusní, na to jsem poměrně zvyklá, ale toho zbytečného zla. Ne, že by zlo mohlo být konstruktivní, ale to, které není k ničemu, ani k debatě, které je jen nechutné,“ řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Politické názory raději vyjadřuje na instagramu: „Některé politické věci, které mě nějak dráždí, nebo mě mrzí – třeba, co se děje na Slovensku, mi přijde šílené – tak nějakým způsobem komunikuji i na instagramu. Přijde mi, že je to jiný nástroj, ale pořád validní. Ale jenom jsem si řekla, že některé věci se asi obejdou beze mě. Není to o tom, že bych se bála nebo tyto věci už nechtěla komunikovat. Asi se k tomu necítím dostatečně povolaná nebo nejsem natolik podrážděná, abych cítila potřebu se k tomu vyjádřit. Ale většinou, když u mě nastane potřeba něco sdělit, tak to sdělím,“ pokračovala Geislerová.

Připomněla ale, že v prezidentských volbách podporovala hlavně Danuši Nerudovou. „Já si pořád myslím, že Danuše je dobrá. A myslím, že co teď předvádí v rámci Evropské unie, je správně. Je na správném místě, to je její silná parketa a doména a myslím, že jako prezidentka by byla dobrá. Ale možná ještě naše společnost není připravená na to mít prezidentku a ještě potřebujeme chlapa. Ale pořád se vyvíjíme a myslím, že budoucnost rozhodně patří ženám,“ míní Geislerová.

I když říká, že nemá ambice vstupovat do politiky, službu na komunální úrovni si prý představit dokáže. „Nemám ty ambice. Jedině, co si vždycky říkám, že má smysl, je ta komunální, nechci říkat politika. Spíš mi přijde, že je to služba nebo potřeba o těch věcech nejen mluvit, ale i je dělat. To u mě bývá silný motiv, kdy překračuji to, co si myslím, že třeba nikdy neudělám,“ sdělila Anna „Aňa“ Geislerová.

