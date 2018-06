Generál Blaško kandiduje za SPD do Senátu. Tato strana je prý přesně tím, co země nyní potřebuje

Generál Hynek Blaško se rozhodl vstoupit do boje o křeslo senátora. Do nejvyšších pater politiky se pokusí proniknout v Chrudimi jako nezávislý kandidát podporovaný hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Ideály tohoto hnutí jsou podle Blaška přesně tím, co tato země v dnešních nelehkých časech potřebuje.

Hynek Blaško patří mezi velké české kritiky migrace do Evropy. Situaci považuje za natolik závažnou, že se rozhodl vstoupit do politiky. V Chrudimi se pokusí stát senátorem. Na sociální síti Facebook se představil jako nezávislý kandidát, který se bude moct opřít o hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Proč kývl na nabídku podpory právě Okamurovi?

„Vážení přátelé, příznivci, rozhodl jsem se přijmout nabídku SPD, abych s její podporou kandidoval jako nezávislý kandidát do Senátu v senátním obvodu 44 Chrudim. Rozhodl jsem se tak proto, že v programu strany nacházím to, co tahle republika potřebuje a co je soustavně potíráno. Je toho hodně k nápravě a změně,“ napsal Blažko.

Poté požádal pomoc občany. Blaškovi se prý nedostává dost finančních prostředků. Podle svých vlastních slov prý naletěl jednomu kamarádovi, který ho připravil o všechny úspory, takže se údajně bez pomoci neobejde. A předem poděkoval všem, kteří mu pošlou nějaký finanční dar.

O chvíli později zdůraznil, že svou kandidaturu myslí vážně. „Možná si někteří myslíte, že moje kandidatura je FAKE. NE, OPRAVDU NENÍ!!!!!!!!“ zdůraznil.

Psali jsme: Generál Blaško: Migranti žijí na hromadě hnoje a ten hnůj vozí k nám. Jak mě může obohatit někdo, kdo v životě nesáhl na práci, vy vymetené mozky? Generál Blaško mrazivě: Po Dublinu IV dojde bílým trpělivost s migranty. A vyřídí si to s nimi Zuřivě křičí „demokracie“, a přitom jsou první, kteří ji pošlapávají. Šílené, proti smyslům, zoufá generál Blaško. Kdyby dal Foldyna tomu magorovi pěstí, možná by se mu rozsvítilo Průšvihy a divné kšefty. To prý zůstalo po ministryni Marksové

autor: mp