Generál Petr Pavel napsal alarmující poznámku ke čtvrteční schůzce v Lánech. Lidé už diskutují

„Část lidí si užívá dovolenou a nějaké Lány neřeší. Někteří si pochvalují, jak se prezident zas pochlapil. Další to považují za nevýznamnou bouři ve sklenici vody. A jen menšina si smutně povzdechne, že jsme se zas o kousek vzdálili dospělé fungující demokracii,“ poznamenal ke včerejší schůzce v Lánech mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem expředseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.

„Pane generále, koukejte se pochlapit a řekněte, že budete kandidovat. A menšina bude většina,“ poznamenal pak v komentářích jeden z diskutujících. „Zase si přisíráte ??? Hrdino z války... Vemte si osobní plán a vypadněte na dovolenou ale někam hodně daleko a natrvalo...“ dodal další.

„Já si tu dovolenou moc neužívám, přemýšlím, kolik lidí naložím do auta a kdy vyrazíme na Letnou a možná i na Hrad či do Lán,“ píše pak v reakci další diskutér. „Pane generále, máte pravdu, ale uvědomme si, jak k tomu celému došlo. Selhaly všechny politické strany od roku 1989. Politici se klonili před pseudopodnikateli a dělali co jim vyhovovalo a lidi to zklamalo, proto volí jak volí,“ dodal další.

Prezident Miloš Zeman se včera totiž definitivně nevyjádřil k návrhu na výměnu ministra kultury. Zeman počítá se schůzkou s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a současným ministrem Antonínem Staňkem (ČSSD) 12. července, na níž je plánuje usmířit. Hamáček uvedl, že včerejší schůzka v Lánech nepřinesla žádný výsledek.

Vicepremiér Hamáček se chystá svolat předsednictvo ČSSD. Termín přizpůsobí tomu, aby se na něj mohlo dostavit co nejvíc členů a nejdůležitější orgán mezi sjezdy aby byl i v době dovolených usnášeníschopný. Jednání by se mohlo konat kolem 15. července. O svém návrhu pro další postup má jasno. Plánuje postupovat podle koaliční smlouvy. „Na rozdíl od jiných budeme respektovat dokumenty, které jsme podepsali,“ uvedl. Případné demisi ministrů ČSSD by předcházelo dohodovací řízení, řekl.

Babiš doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Hamáček na to reagoval slovy, že je „menší optimista“. „Představuji si, že se domluvíme, aby byli všichni spokojeni, aby vláda mohla pokračovat,“ řekl Babiš.

Babiš řekl, že v případě odchodu ČSSD z vlády nepreferuje předčasné volby. Ve Sněmovně by se případně nejdřív ptal jednotlivých stran, jak se k situaci staví a zda by akceptovaly rekonstrukci vlády. „Na základě jejich vyjádření bychom se rozhodli o dalším postupu,“ uvedl.

Podle Hamáčka je jediným řešením to, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého v ní chce ČSSD. „Jediným orgánem, který musí posoudit další postup sociální demokracie, je naše předsednictvo,“ uvedl. Ke schůzce se Zemanem a Staňkem 12. července je skeptický. „Já jsem přesvědčen, že pan ministr Staněk má odejít,“ uvedl.

Zeman se podle Hamáčka v případu výměny ministra kultury pohybuje „v jakémsi režimu mimo Ústavu“, zatímco šéfové koaličních stran se chovají striktně podle Ústavy. Premiér ale nadále odmítá řešit situaci kompetenční žalobou na prezidenta. Výhrady k výměnám ministrů podle něj v minulosti měli i Zemanovi předchůdci Václav Havel a Václav Klaus. „Nakonec se to vyřešilo dohodou, nikdy žádný premiér žádné žaloby na prezidenta nepodával,“ uvedl Babiš.

Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Babiš před schůzkou v Lánech řekl, že chce Zemana přesvědčit, aby akceptoval nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na Staňkovo místo.

