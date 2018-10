Generál Řehka se postavil politikovi Zaorálkovi. A to je velký problém. Analytik Štefec říká více

Když někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po smrti českého vojáka v Afghánistánu prohlásil, že je čas uvažovat o odchodu z této země, generál Karel Řehka na sociální síti Facebook napsal, co si o tom myslí. Konstatoval, že Zaorálek v podstatě nadbíhá Tálibánu a Řehka se za něho jako příslušník českých ozbrojených sil stydí. Zbrojní analytik Miroslav Štefec se pustil do generála...

Někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek po smrti dalšího českého vojáka v Afghánistánu prohlásil, že je čas začít uvažovat o odchodu českých vojáků z této země. Zdá se mu, že spojenecké síly tu kráčejí hlavou proti zdi a jejich snaha udržet zemi bezpečnější selhává.

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 7459 lidí

Když si to přečetl zbrojní analytik Jaroslav Štefec, do generála se obul. Zdůraznil, že úkolem každého vojáka je v první řadě plnění úkolů. Úkoly vycházejí z politického zadání, které stanovují politici. Když vezmou do rukou moc vojáci, může to podle Štefce dopadnout jako v Řecku, kde v šedesátých letech převzala moc vojenská junta a rozhodla o zavraždění tisíců lidí.

„Pane generále, pokud cítíte znechucení z politiky české vlády a z vyjádření českých politiků až takové, že ho již dále nemůžete snášet, nic Vám nebrání opustit řady příslušníků armády a vrhnout se do politiky, kde můžete uvádět věci na pravou míru po libosti, pokud samozřejmě projdete úspěšně mechanismem demokratických voleb. Ani mně osobně se příliš nelíbí okamžik a způsob ‚prozření páně Zaorálkova‘. Jako politik však na to má plné právo. Vy jste voják. A vaše názory tudíž jsou věcí soukromou, nikoliv veřejnou,“ poznamenal Štefec.

Psali jsme: Zaorálek pro PL: Generál Řehka porušil Ústavu a zákon. Když vojáci chtěli vládnout, skončilo to 1. světovou válkou Drsná zpráva české armádě: K Afghánistánu se vyjádřil Jaroslav Plesl Vojenský speciál přivezl zpět do vlasti ostatky padlého vojáka. Zeman byl u toho To je blábol, ohradil se Zaorálek proti generálovi, kterému se chtělo zvracet. A generál Pavel také blábolí...

autor: mp