George Soros osobně vyhlásil klatbu nad novou vládou Itálie. Jenže obratem přišla podobně rázná odpověď

Podnikatel maďarského původu, který nečekaně přijel do Trentu na poslední den akce, aby se zúčastnil debaty o budoucnosti Evropské unie, se nezměnil. Přímo napadl jak nově jmenovaného vůdce Ligy v klíčové roli Conteho vlády, tak i opětovně obvinil amerického prezidenta. „Nevím, jestli byl Salvini financován Moskvou, ale veřejné mínění by mělo mít právo to vědět,“ řekl. Rázná replika ministra vnitra: „Nikdy jsem z Ruska nedostal ani jednu liru, euro nebo rubl. Myslím si, že Putin je jedním z nejlepších státníků a stydím se, že je do Itálie pozván takový bezohledný spekulant, jako je Soros“.

Soros řekl, že je velmi znepokojen z blízkosti nové vlády k Rusku a připomněl, že „se jedná o pozici, sdílenou oběma stranami, které tvoří vládu, obě jsou totiž pro zrušení sankcí vůči Rusku“. Putin, dodal Soros, se snaží ovládnout Evropu, nechce ji zničit, ale využít ji, protože má výrobní kapacitu, zatímco ruská ekonomika pod Putinem může využívat pouze suroviny a lidi. „Je to silná hrozba a jsem opravdu znepokojen, existuje těsný vztah mezi Matteem Salvinim a Putinem“.

Pro Evropu hrozba nepochází jen z východu. Dokonce i jeho historický spojenec přes Atlantik ohrožuje prosperitu starého kontinentu. „Doufám, že Trump vydrží velmi málo, a že již ve volbách v polovině Trumpova prezidenství (midterm elections) demokraté budou mít většinu. Jeho politika je nebezpečná a ekonomice rozumí velmi málo. Hledal konflikt nejen s Evropou – ohledně otázky sazeb – ale také s Pekingem. Pak si ale uvědomil, že Čína je jediná mocnost, která mu může odolat a nyní se snaží uzavřít dohodu. Na úkor Evropy. Stejně tak vypovězení dohod s Íránem“ – řekl Soros z pódia Teatro Sociale di Trento – „uvádí v krizi nejen největší úspěch Baracka Obamy v zahraniční politice, ale také atlantické aliance“.Tentokrát se nedá říci, že na západní frontě není nic nového.

Stížnost proti pozvání Sorose na Festival ekonomiky

Sorosova účast byla pečlivě utajena, a tak se to na veřejnost dostalo pouze jeden den před začátkem vystoupení, které se konalo v neděli v 15:00 hod. Zřejmě se to tajilo kvůli obavám z nesouhlasu některých stran, spolků či veřejnosti a oprávněně. Kdo vyjádřil nesouhlas, byl například národní tajemník Lega Trentino Mirko Bisesti, který publikoval v novinách Secolo Trentino stížnost a vyzval k jejímu podpisu.

Bisesti (Liga): StÍžnost proti pozvání Sorose na Festival ekonomiky

„Vyzývám všechny představitele politických sil, kteří se neidentifikují se Sorosovou světskou a elitářskou myšlenkou, aby podepsali tuto stížnost“. To je to, co uvedl Mirko Bisesti, národní tajemník Lega Trentino, jakmile se dozvěděl o účinkování maďarského magnáta, amerického státního příslušníka George Sorose na 13. ročníku ekonomického festivalu v Trentu.

Bisesti připomíná, že toto ekonomické fórum mělo být událostí, kde se má hovořit o ekonomice a finančnictví objektivně a nestranně. V tomto ohledu dodává: „Je urážlivé, že na festival věnovaný robotice a technologii, bude jako čestný host pozván Soros, hlava a symbol globalizační elity“.

George Soros je maďarský podnikatel a aktivista, který se v roce 1992 stal smutně známý tím, že díky neetickým finančním operacím podpořil devalvaci libry šterlinků a italské liry, aby tak přišel k obrovským ziskům. Jeho eticky diskutabilní finanční chování je v centru široké mezinárodní debaty.

Bisesti připomíná, že George Soros je také zakladatelem Open Society Foundations, nadace, která působí v oblasti financování migrace. To je důvod, proč tajemník ligy Trentino definuje magnáta jako komplice invaze.

Evropa prochází velmi delikátním obdobím změn

Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto období je v nejbližší době jednání o reformě dublinského nařízení. Mnoho politických stran a veřejnosti očekávalo oficiální vyjádření nové italské vlády (která se málem nekonala). Naděje, že se italská vláda postaví proti Dublinské dohodě, naplnila očekávání.

Senátor Matteo Salvini, lídr Ligy a ministr vnitra v jedné osobě, dva dny po slavnostní přísaze nové vlády, tedy v neděli 3. června při návštěvě Sicílie z hotspotu v Pozzallo vydal prohlášení, že italská vláda reformě dublinského nařízení a nové azylové politice řekne NE. Je třeba v EU znovu přepracovat migrační dokumentaci.

V tomto videu Salvini dále hovořil o migrantech a Tunisku: „Budu mluvit s mým tuniským protějškem. Je to svobodná a demokratická země, kde nejsou války, epidemie, hladomory a která nevyváží džentlmeny, ale často a ochotně vyváží odsouzence. Mimo toho, že je nutno snížit počet příjezdů, je také potřeba zvýšit počet vyhoštění. Minulý rok se nám podařilo vyhostit nebo na hranicích vrátit pouze 7 000 imigrantů. Jestliže to půjde dál tímto tempem, tak nám to bude trvat celé století. Musí se otevřít centra pro vyhoštění v každém regionu. Nutné a důležité jsou dohody se zeměmi, odkud tito migranti přicházejí, a hlavně je nutné přepracování dohod o úloze Itálie v Evropě. Tento týden na sjezdu ministrů vnitra evropských zemí řekneme NE reformě dublinského nařízení. Toto nařízení by ještě vice zatížilo náš systém. Dokonce i Merkelová řekla, že jsme v tom byli ponecháni sami, a to už je něco... Je to nařízení, které odsuzuje středomořské státy – Itálii, Španělsko, Řecko, Kypr a Maltu – k tomu, aby v tom zůstaly sami".

Zdroj:

http://www.repubblica.it/politica/2018/06/03/news/salvini_in_sicilia_migranti-198043546/

https://pilloni.blog.idnes.cz/blog/blog.aspx?c=665480&x=socialky_facebook_c

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/06/03/migrantisalvini-no-a-riforma-dublino_9c68a431-1e45-49b3-bd15-cb684047b678.html

Psali jsme: Teď lidé nebudou věřit ani Ukrajině, ani novinářům, naříkalo se nad kauzou Babčenko v Newsroomu ČT NKÚ: Většina peněz se rozdělí mezi velké firmy, podpora malých a středních podniků vázne Vích (SPD): Naštvaní řidiči a průjezdy armády USA Českou republikou Jiří Baťa: Teď už máme důkazy. Rusko musí přijmout odpovědnost za sestřelení letadla, říká šéf NATO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: red