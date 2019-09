Greta? Pravda. Klaus ml. špatně! znělo show Nory Fridrichové. A ČT se to hned vymstilo

Klimatická krize, celosvětové téma týdne. Řešili ho politici i vědci. Experti přišli s novými daty, že hladiny moří stoupají 2,5krát rychleji než v minulém století. Vědci proto vyzývají politiky k rychlé akci, pokud chceme odvrátit dopady tání ledovců. Největší pozornost ale vzbudil projev 16leté aktivistky ze Švédska Grety Thunbergové. Vystoupila na klimatickém summitu OSN v New Yorku s proslovem plným kritiky k politikům, ale taky emocí, a právě na ně se zaměřili její odpůrci.

„Moje zpráva je, budeme vás sledovat,“ řekla mimo jiné aktivistka Greta Thunbergová. „Tohle je celé špatně. Neměla bych tu být. Měla bych být ve škole na druhé straně oceánu. Přesto ale od nás mladých žádáte naději. Jak se opovažujete?“ dodala. Projev plný emocí vyvolal smíšené a i hodně negativní reakce.



„Kdybych měla Gretě poradit, tak jí rozhodně neporadím ten agresivní tón komunikace. To je obecně věc, kterou sice můžete získat velkou pozornost, ale zároveň spoustu lidí zastraší,“ uvedla Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations z FSV UK.

Přímo na summitu v New Yorku poslouchala projev švédské aktivistky i Lucie Smolková z Brna, členka hnutí Fridays for Future se tam dostala jako jedna z mála studentů z celého světa. Sama by se tak jako Greta nevyjádřila, pro její rozhořčení má ale pochopení. I ona prý na summitu potkala lidi ze zemí, které už teď změny klimatu vážně pociťují. Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, podotkl: „Forma byla taková, jaká byla, ale ten obsah, obsah toho vystoupení, o něm bychom měli přemýšlet, o něm bychom měli diskutovat.“ Zároveň dodal, že to nebezpečí, že to, co děláme, je prostě stále ještě málo, tu prostě opravdu je.

Sporná je v projevu podle odborníků jen jediná věc. „Při současné míře produkce emisí bude zbývající limit oxidu uhličitého kompletně vyčerpaný během méně než osmi a půl let,“ uvedla Thunbergová. „To vyčerpání za toho 8,5 roku je z tohohle hlediska asi problematické, záleží, jaká uhlíková kalkulačka se používá. Jeden z těchhle alternativních scénářů existuje, ale jsou i scénáře jiné, kdy by se ten uhlík vyčerpal později, ale na to my si hrát příliš nemůžeme, ten čas nám opravdu utíká,“ říká klimatolog Pavel Zahradníček.

Otázku klimatu zmínil v OSN i český premiér. Andrej Babiš ale nemluvil na klimatickém summitu. V projevu na Valném shromáždění odkazoval hlavně na to, že Česko plní, k čemu se zavázalo před 4 lety v Paříži. Premiér ve své řeči zhodnotil i vystoupení 16leté Grety Thunbergové. Přidali se i další čeští politici. Neřešili ale obsah jejího projevu, řešili ji.

„Greta je oběť fanatiků klimatického alarmismu,“ řekl v minulém týdnu exprezident Václav Klaus. „Často místo toho, aby lidem vysvětlovali, že opravdu se prostředí mění a je třeba s tím něco dělat a hledat ty odpovědi, co s tím dělat konkrétně, tak politici si to značně zjednodušují a pouze přistupují na tu jednoduchou odmítací rétoriku a neřeší obsah toho, co říká kdo, ale řeší tu formu, takže řeší to, že to říká 16leté děvče,“ řekl k projevu politolog Miloš Gregor.

„Kdo, namísto odborné psychiatrické pomoci, žene dítě trpící kombinací Aspergerova syndromu, obsesivní kompulzivní poruchy a selektivního mutismu, do náruče velice bolestného konce, který opravdu nemusí zvládnout?“ ptá se poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra). „Všichni jsou dnes zděšeni šíleným projevem nezletilé, nemocné Grety v OSN,“ řekl také Jan Skopeček z ODS.

Mladá aktivistka vyzývá, aby politici více naslouchali vědcům. Vlastní teorii o klimatu zveřejnil tento týden i český prezident. „Já si myslím, že po globálním oteplování přijde malá doba ledová a my budeme zkoumat za 20 nebo 50 let, jaké zásoby uhlí nám ještě zbyly,“ řekl Miloš Zeman.

„Svět se probouzí a změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne. Děkuji,“ končí reportáž slovy šestnáctileté aktivistky.

„Právě teď opět 168 hodin, paní Fridrichová moderuje opět o Gretě a o klimatu. A frčí se dobře známou jednosměrkou. Správný směr: Gréta, tři čeští klimatologové, aktivistka z Fridays for Future, fake news expert Gregor. Špatný směr: výhradně čeští politici Zeman, Babiš, Okamura, Skopeček, Majerová. Zdání objektivity dodávají odbornice na marketing, znalec autismu. Ale je to samozřejmě agitka jak vyšitá. Koncesionáři poníženě děkují, že si toto školení mohou platit,“ poznamenává k reportáži europoslanec za ODS Jan Zahradil.

„V České televizi jsou zřejmě poněkud retardovaní. No, posuďte sami: 10. června oznámil Václav Klaus ml. založení hnutí Trikolóra. 25. června byla Trikolóra zaregistrována ministerstvem vnitra. 4. září Trikolóra představila svůj program. 28. září byl Václav Klaus ml. zvolen předsedou Trikolóry. … a 29. září ho Česká televize, konkrétně magazín 168 hodin, stále ještě titulkuje jako nestraníka. Že ona ta Nora, co tenhle paskvil kočíruje, fakt asi je – jak to jen eufemisticky napsat – no, prostě trochu intelektuálně nesmělá?“ zeptal se pak Petr Štěpánek, exradní RRTV.

