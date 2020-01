Greta, Soukup, Írán. Mladík Kovy nakládal. Čekali jste otevřené nepřátelství vůči Babišovi? Budete hodně zklamaní

Moderátorka Barbora Tachecí přivítala v Českém rozhlase Karla Kováře alias Kovyho. Dozvěděla se od něj, že se nechystá vstupovat do politiky, ale také že nadšeně sleduje nejen Gretu Thunbergovou, ale také celé klimatické hnutí. Andreje Babiše (ANO) prý nevnímá jako hrozbu. Nakonec prozradil, co považuje za největší bizár v české společnosti.

Ve svých třiadvaceti letech oslovuje skrze internet statisíce lidí. A stále se má co učit. Barbora Tachecí proto chtěla vědět, jak se on sám dívá na svět. Dozvěděla se od něj mimo jiné, že bedlivě sleduje Gretu Thunbergovou.

„Nadšeně sleduju nejen ji, ale také celé tohleto klimatické hnutí,“ poznamenal mladý muž na adresu Grety Thunbergové. „Přijde mi to jako jedno z hlavních témat současnosti, ačkoli co se těch reálných akcí ze strany možná politiků týče, tak tam se toho třeba zase tolik neděje,“ pokračoval youtuber.

Hlavní roli mladé šestnáctileté Grety vidí v tom, že dokázala upoutat pozornost na téma, ke kterému se mnoho let vyjadřovalo tolik klimatologů, ale byli přehlíženi. „Akorát je trochu problém, že není upřena pozornost na to, co říká, ale kdo to říká a jak to říká... ale to pro mě bohužel není s podivem, protože pokud se nám nelíbí zpráva, tak začneme mlátit toho, kdo nám tu zprávu říká,“ podotkl Kovář.

Došlo i na Kovyho případný vstup do politiky.

„Co se týče politiky, tak jsem ztratil hodně iluzí, které jsem možná míval jako ten trošku mladší člověk,“ poznamenal se smíchem. Do politiky by prý vstoupil, kdyby cítil, že v této zemi hrozí nějaké opravdu velké nebezpečí např. v podobě hodně agresivní ideologie. Prozatím to tak necítí. Ani českého premiéra Andreje Babiše tak nevnímá. „Nemám pocit, že by byl vyloženě nebezpečný.“

Místo vstupu do politiky se prý snaží mladým lidem přiblížit např. Blízký východ. Proto také připravil reportáž o Íránu, ve které vysvětluje, že Írán není země barbarů, kde by lidé byli sto let za opicemi, byť to rozhodně není demokratická země. Tamní lidé ale prý velmi rádi diskutují o politice a jsou kritičtí ke svému režimu.

Po návštěvě Íránu oceňuje, jakou svobodu v České republice máme. Má prý dokonce pocit, že žijeme svobodněji než Američané, protože někteří z nich se sami nechávají svazovat hyperkorektností.

Než se rozloučil s posluchači, prozradil ještě, co považuje za největší bizár v české společnosti.

„Největší bizár mi dlouhodobě přijde TV Barrandov,“ rýpl si do majitele televize Jaromíra Soukupa. Doslova za cirkus označil odchod prezidenta Miloše Zemana z asi nejsledovanějšího Soukupova pořadu a všechno to, co se kolem tohoto odchodu dělo.

V obecné rovině považuje také za bizarní, že ztrácíme v české společnosti schopnost se spolu bavit, i když spolu nesouhlasíme.

