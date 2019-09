Greto, běž se léčit, napsal Robejšek. A protřelý muž jde dál: Dělejte něco, nebo přijde konec

Politolog Petr Robejšek se domnívá, že ekologická aktivistka Greta Thunbergová by se měla odebrat do lékařské péče. Uvedl to poté, co viděl její projev v OSN.

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

Na její slova reagoval politolog Petr Robejšek, podle nějž „Eko-Greta ztrácí nad sebou kontrolu“. „Úvodem ke klimatické konferenci v New Yorku dnes Eko-Greta obvinila celý svět z toho, že chodila za školu a že jí byly vzaty její sny a dětství. Takže nikoliv její rodiče, kteří jí včas nezbrzdili, ani zištní propagandisté, kteří s ní rozjeli svůj eko-byznys, ale my všichni jsme vinní na tom, že Eko-Greta neměla žádné dětství. Ten, kdo viděl její projev v OSN, se mnou asi bude souhlasit, že teď je opravdu nejvyšší čas, aby se odebrala do lékařské péče,“ poznamenal Robejšek.

Své pak napsal také Petr Markvart, odborník na Blízký východ. „Vždycky když vidím všechny ty podivné marionety, které nám neustále nastrkuje pořád pod nos několik globálních loutkovodičů, všechny ty Gréty, Bergoglia, Čaputové, Macrony a Drahoše, Trudeau, Halíky, všechny ty Miliony chvilek, Islámské státy a Doktory bez hranic, tak si říkám: to přece nemohou myslet vážně. Teď se na chvilku otočím a oni řeknou: ‚Ale my jsme si z Vás celou dobu dělali srandu, nic takového, samozřejmě, neexistuje.‘ Ale kouknu zpátky a je to tam pořád. Je to tam pořád, stále více obklopeno placenými presstituty, najatým komparsem a čím dál větší spoustou denně ohlupovaných a oblbovaných lidí, kteří hýkají radostí, že našli konečně svého falešného proroka a spasitele Nového světového řádu. Ve jménu velkého, nového, centrálně řízeného a veskrze zeleného businessu, zakažte ten starý, přežitý kapitalismus, který dokázal lidstvo pouze vyvést z otroctví těla i ducha, vytvořit blahobyt a bezprecedentní technologický pokrok a odstranit utrpení,“ poznamenal Markvart.

„Vždyť člověk, jeho individualita a jedinečnost, schopnosti a kreativita už nebudou nadále zapotřebí. Budou jenom neviditelní vůdci, jejich bizarní loutky a poslušné masy, zotročené a ožebračené hypotékami, ekologickými daněmi a poplatky, projekty falešné solidarity. Bez vlastní vůle, nápadů a bez duše. Smutný svět, v kterém jsou na jedné straně bez postihu viníků a za peníze východních despocií ničeny celé státy ve jménu domnělé humanity tzv. civilizovaného západu, a kde Vás na druhou stranu zavřou za předsudečnou nenávist, když se Vám nelíbí oslavování abnormalit a deviantů. Mysleme, konejme... jinak nastane konec,“ uzavřel.

