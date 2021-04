H*jzl na Hradě, znělo v ČT. Železný v klidu. A teď přišla odveta

V Událostech, komentářích v ČT bylo připomenuto výročí, kdy byl sovětský tank, který stál na současném náměstí Kinských, natřen na růžovo. Touto nekamuflážní barvou ho natřeli studenti, v čele se sochařem Davidem Černým. Následovalo několikanásobné přebarvování, kterého se zúčastnili i poslanci. Černý byl původně obviněn z výtržnictví, nakonec se však dle rozhodnutí jednalo o přestupek. Tank se přestěhoval do Lešan, na náměstí ho připomíná pouze část jiného stroje zaražená do trávy, kterou na místo umístil také Černý.

Současná podoba uměleckého díla na náměstí Kinských

Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 8% Ano 33% Ne 49% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 797 lidí

„Když se přeneseme do roku 1990, řekněme, tak tehdy se zase hodně akcentovala, logicky, účast Američanů. Až později se odvážně začalo říkat, že sice nás sovětská armáda osvobodila, ale také tady sovětští vojáci páchali řadu zvěrstev včetně sexuálního násilí na ženách. Ale když toto všechno odmyslíme, tak ten tank měl symbolizovat oběti sovětských vojáků, které byly nezpochybnitelné,“ dodal a zeptal se, zda i to přišlo Černému na mysl, když tank natíral narůžovo. Černý k tomu poznamenal, že zrovna Smíchov osvobodili vlasovci a Čechů padlo při osvobozování více než vojáků Rudé armády. Ale podle něj to nemá cenu řešit, pro něj byl tank symbolem srpnové okupace.

Dřívější podoba uměleckého díla na náměstí Kinských

Když na náměstí nainstaloval růžově natřenou část tanku, byla to prý připomínka. „Byla to připomínka té akce po deseti, vlastně po dvaceti letech, tenkrát z toho byl velký skandál, když ten hajzl, který teďka sídlí na Hradě...“ začal Černý a Železný řekl, že ho „musí napomenout“. „Myslím, že se jmenuje prezident. Ale on si vytírá ústavou zadek, takže já si můžu vytírat jím taky zadek,“ argumentoval sochař. „Kdyby to bylo bez těch urážek, bylo by to v pořádku, to je vaše právo,“ doplnil moderátor.

„O mně tenkrát prohlásil, že bych měl jít do kriminálu,“ pokračoval Černý a dodal, že pak Praha 5 revokovala rozhodnutí, že kus růžového tanku se může na trávníku nacházet. Ale před čtyřmi lety se obvodní úřad Prahy 5 rozmyslel a kus tanku na trávníku povolil.

Potvrdil Železnému, že nainstalovaný kus tanku je zelený s bílým pruhem, aby se vědělo, že se jedná o odkaz na invazi z roku 1968. „Tak nějak mi došlo, že bohužel ta růžová už je na to moc hezká, a že, co si budeme namlouvat, ta okupace je tady úplně zpátky stejně a to Rusko nás chce a bude okupovat a nemáme šanci se tomu zjevně vyhnout, zejména když máme kolaboranta a darebáka na Hradě,“ řekl ještě David Černý. Ovšem Jakub Železný namítl, že se teď „úspěšně bráníme“.

Ještě ze zeptal, zda by Černý znovu natíral, kdyby se situace opakovala, ale sochař si nebyl jist a přiznal se, že ho politika nebaví, protože je „hnusná“.

Fotogalerie: - Tank 314 v Liberci

Ke slovům Davida Černého v ČT se pro PL vyjádřil mluvčí prezidenta Zemana, Jiří Ovčáček. „ČST se definitivně proměnila v komunální podnik, který si uzmuli její zaměstnanci. Podle Nejvyššího soudu jsou televizní poplatky svého druhu daní. Tedy si občané nedobrovolně platí ze svých daní politickou úderku, která už ztratila veškeré zábrany. V ČST zcela zjevně touží po vládě opozice a nenávist vůči prezidentu republiky je už patologická. Důkazem budiž tweety zaměstnanců ČST. Události, komentáře plné sprostoty a špinavých řečí jsou jen vrchol ledovce,“ říká.

„To je Vaše právo,“ komentoval moderátor Jakub Železný odpudivou vulgaritu rozvášněného umělce. Souznění sprostoty a licoměrnosti je zjevné. ČST ve skutečnosti nikdo z managementu neřídí, řádí zde něco jako závodní výbor, který vede válku s každým, kdo má jiný názor. S poctivou novinařinou to už nemá vůbec nic společného. Jediný televizní kanál, do kterého se zatím nepřelévá tato svého druhu politická pornografie, je retro ČT3. Tam můžete vidět výkony skutečných umělců v televizních filmech a inscenacích. Byli to umělci, kteří i v prosté větě vyjevili život,“ dodal.

Psali jsme: „Ukaž prachy, Fridrichová! I všichni z ČT.“ A všem novinářům vyletěly pojistky Koudelkovi nevěřím ani jméno. ČT, Jandovy Evropské hodnoty a další dezinformátoři. Docentu Ševčíkovi došla trpělivost „P*čus Zeman“ Hřebejk: Za 6 let 8 seriálů ČT. Film za 120 milionů. A teď půjdete do kolen, řekli nám Česká televize prý záměrně ignoruje Trikolóru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.