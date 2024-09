Hádka o Ukrajinu: Černochová se rychle vypořádala s Pavlem

Ve druhé hodině Otázek Václava Moravce se setkali ministryně obrany Jana Černochová a člen branného výboru Sněmovny za SPD Radovan Vích. „Konečně jsme se dočkali,“ smála se Černochová na Vícha.

Hned v úvodu zdůraznila, že Jan Lipavský je dobrý ministr zahraniční a byla by škoda ho z tohoto postu odsouvat. Zdůraznila, že Lipavský se drží v mantinelech hodnotové politiky, kterou si nastavila vláda Petra Fialy jako celek.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku k ruské agresi na Ukrajině. Prezident Petr Pavel prohlásil, že Ukrajina má stávající situaci hodnotit realisticky. „Při vší úctě ke slovům pana prezidenta to musí být hlavně Ukrajina, která řekne, co je pro ni přijatelné a jakým způsobem oni půjdou do toho vyjednávání. Ukrajincům to nemůže a nesmí říkat kdokoli jiný. Československo má velmi špatnou zkušenost z roku 1938 s Mnichovem,“ zdůraznila členka vlády.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mě výrok pana prezidenta velice mile překvapil. Je to něco, co my říkáme celou dobu. Je prostě jasné, že Ukrajina nemůže porazit Rusko. My jsme odsoudili tu agresi Ruska na Ukrajinu. O tom není žádných pochyb. Na druhou stranu panuje patová situace. Pan prezident Zelenskyj jezdí po světě a žádá další peníze. … Jediné řešení je jednání o míru,“ zdůraznil Vích.

„My jsme říkali od samého počátku, že Ukrajina nemůže vyhrát, že skončí na zdrojích. Na zdrojích materiálních, finančních nebo lidských, A přesně k tomu nyní dochází. Ukrajinci nechtějí bojovat za Ukrajinu. Z Ukrajiny utekly 4 miliony lidí. Z toho 22 procent je mužů ve věku 18 až 60 let,“ zdůraznil Vích. Konstatoval, že SPD podporuje posílání humanitární pomoci na Ukrajinu, ale poslanci SPD odmítají posílat Ukrajincům zbraně či peníze na zbraně. „My nemůžeme platit pomoc těm, kteří tady jezdí luxusními auty a žijí tady noční život,“ pokračoval Vích.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 3% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5292 lidí

„Rusko nezastaví to, jestli někdo Ukrajině dodá zbraně nebo techniku. Rusko se rozhodlo, že z Ukrajiny udělá svoji državu a vy jako poslanci SPD říkáte, že Ukrajinci jsou fašisté a tím podporujete tu ruskou rétoriku,“ zahřměla Černochová.

A Vích okamžitě vyrazil k dalšímu útoku.

„My víme, že na Ukrajinu se poslalo 122 miliard,“ pravil Vích.

„Ale na to nemáte jediný důkaz,“ hleděl na poslance SPD nevěřícně Moravec. „Vy šíříte data, která nejsou relevantní a ověřená,“ kroutil hlavou Moravec.

„A přesně takhle vznikají dezinformace. A přesně tohle vy děláte i tady v televizi. To vám přijde jako seriózní práce poslance?“ sepsula Vícha Černochová s tím, že ve vojenské pomoci bylo Ukrajině poskytnuto 7,3 miliardy.

Ministryně zdůraznila, že by česká vláda chtěla Ukrajině pomoct po vojenské stránce i víc, ale je třeba postupovat vzhledem k možnostem českého rozpočtu.

Ve druhé části debaty zdůraznila, že česká armáda hodně pomáhala při povodních. Dala k dispozici své vrtulníky i další techniku. Dva vrtulníky české armády jsme prý v čase povodní nabídli i na pomoc Polsku.

Psali jsme: Obrovská chyba v nejvyšším ukrajinském velení. Bývalý důstojník se ozval Zelenskyj skočil do řeči Trumpovi, když zmínil Putina. Byl hned odražen „Ať žije svoboda, sakra.“ Milei ve varu. „Rozstřílel“ pakt OSN podpořený Pavlem Krumer (SPD): Povodně a kroky politiků, v kontextu domácích i zahraničních událostí