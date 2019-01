Hádka o autorské poplatky pokračuje. Senátor Valenta odmítá nesouhlas s unijním právem. Na stůl dal jasné judikáty

Umělecká lobby se brání přejetí senátní verze autorského zákona, podle kterého by živnostníci mohli přestat platit autorské poplatky za své provozovny v případě, že pouštění hudby nemá pro ně žádný ekonomický užitek. Právníci Ochranného svazu autorského a shodně i ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) tvrdí, že úpravy 56 senátorů odporují mezinárodnímu právu.

Navrhované pozměňovací návrhy pana senátora Valenty jsou v rozporu s unijními právními předpisy," vysvětlil ministr kultury Antonín Staněk na TV Nova. „Je to v rozporu s mezinárodními úmluvami Světového organizace duševního vlastnictví i judikaturou Soudního dvora Evropská unie“ uvedla na tiskové konferenci právnička Zuzana Císařová z Mezinárodního literárního a uměleckého sdružení.

S tím však nesouhlasí senátor Ivo Valenta, který v horní komoře Parlamentu navrhl tuto velmi diskutovanou úpravu autorského zákona. „Není to pravda. Podle právních rozborů, které měl Senát k dispozici, upravená verze novely autorského zákona plně reflektuje judikaturu Ústavního soudu a rovněž judikaturu Soudního dvora, např. ve věci C 135/10 - Società Consortile Fonografici (SCF) vs. Marco Del Corso, zabývající se problematikou provozu zařízení, umožňujících sdělování díla veřejnosti (např. rádia a TV) v provozovnách, ve kterých má provozování těchto zařízení doplňkovou funkci,“ argumentuje Valenta.

Ten nesouhlasí také s argumenty resortu kultury.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla až do konce volebního období? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 8468 lidí „Vždyť samotný článek 5 odst. 3 evropské směrnice o harmonizaci autorského práva, na kterou se ministerstvo kultury odkazuje, umožňuje stanovit výjimky a omezení v rámci vybírání autorských poplatků. Se zohledněním hospodářského významu pak počítá také samotné ustanovení § 30 autorského zákona, které definuje, co je v případě fyzických osob užitím díla, pokud nedochází k přímému, nebo dokonce nepřímému hospodářskému prospěchu,“ dodal senátor, který je přesvědčený o tom, že ministerstvo se pouze snaží zachovat současný stav a kryje tak netransparentní praktiky „výběrčích“ autorských poplatků.

Za klíčové považuje senátor Valenta také rozhodnutí Ústavního soudu, který dal za pravdu majitelce cykloservisu. Ústavní soud tehdy konstatoval, že v případech, kdy hudba nemá žádnou souvislost se zaměřením provozovny, nemusí provozovatel uzavírat s kolektivním správcem smlouvu, tedy platit autorské poplatky.

Senátor Valenta přitom znovu zopakoval, že novela není namířena proti autorům. Ti dostávají prostřednictvím kolektivním správců autorských děl zaplaceno již v okamžiku, kdy právě provozovatelé televizí a rádií platí milionové částky OSA a dalších organizacím za to, že mohou ve svém vysílání pouštět písničky českých i zahraničních skladatelů a interpretů.

autor: tan