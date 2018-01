Halík: Kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti České republice

Právě dnes si čeští a moravští věřící měli v kostelech vyslechnout výzvu České biskupské konference, aby šli volit. Výzva však neobsahuje doporučení, koho mají volit. Biskupové v neděli na bohoslužbách nechtěli doporučovat toho či onoho kandidáta. Výjimku udělal profesor Tomáš Halík, který ČTK před pár dny sdělil, že současného prezidenta Miloše Zemana nelze volit, pokud vám leží na srdci zájmy naší země.

„Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ pravil Halík. Zeman podle Halíka soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, „vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí, dával občanům špatný příklad, činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců“.

Sluší se připomenout, že to není poprvé, co se profesor Halík pořádně obul do prezidenta Miloše Zemana. To, že nebude volit současnou hlavu státu, dal jasně najevo už v červenci 2017. „Já se za Miloše Zemana modlím, protože se modlím za všechny zlé lidi,“ zmínil Halík velmi ostře. Miloše Zemana považuje za populistu a věří, že ve druhém kole současný prezident prohraje,

V květnu 2017 Halík prohlásil, že Zeman jen dělá ostudu České republice, a až prohraje prezidentskou volbu, bude po něm potřeba Hrad řádně vyvětrat. „Miloš Zeman v době vážné vládní krize odjel ze země k čínským soudruhům a k Putinovi, aby nám všem názorně ukázal, kam ho srdce táhne a kam by chtěl táhnout naši zemi. Pokus představit sebe jako Trumpova miláčka, stavícího mosty mezi Východem a Západem, se ukázal jako další Zemanův trapný megalomanský výmysl. Na Západě ho nikdo nebere vážně,“ poznamenal také Halík v době vládní krize, kdy se rozhodovalo o tom, zda z vlády odejde tehdejší ministr financí a dnešní premiér Andrej Babiš.

Halík není jediným duchovním, který se staví proti opětovnému zvolení Miloše Zemana. V podobném duchu se vyjádřil provinciál české dominikánské provincie Benedikt Mohelník. Píše to server Christnet.eu.

„Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman znovu kandiduje na úřad prezidenta a že mu předvolební průzkumy přisuzují velkou podporu, měli by si křesťané o to víc uvědomit, jak důležitý bude každý odevzdaný hlas. Když dlouhodobě sledujeme působení současného prezidenta a jeho okolí, vyplývá z toho, že si Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané a vůbec všichni lidé, kteří vyznávají morální rozměr politiky, při nadcházejících prezidentských volbách dali svůj hlas. I při tomto omezujícím vymezení zůstává dostatečně velký prostor pro svobodný výběr takového uchazeče o prezidentský úřad, který jako hlava státu bude mravní autoritou usilující o společenské ctnosti a o ducha občanského přátelství,“ poznamenal.

