Halík: Zeman a Duka odejdou, mysleme na jejich nástupce! Dostávám stejné anonymy jako Karel Čapek

„Vážíme si daru svobody, ale uvědomujeme si, že je velmi zranitelná. Demokracie je dnes mnohými věcmi ohrožovaná. Některé mají globální charakter: nárůst populismu, xenofobie a nacionalismu je něco, co vidíme téměř po celé planetě," poznamenal kněz Tomáš Halík ke stavu současné společnosti.

Následně se rozhovořil o prezidentu Miloši Zemanovi, který se podle něj podepsal na vulgarizaci společnosti – a to nejen svým slovníkem, ale celkovým vystupováním. „Jde vlastně o takového Antimasaryka. Masaryk byl člověk, který se nebál postavit proti veřejnému mínění, byl velmi statečný – například ve věci Rukopisů, v Hilsnerově aféře… A Zeman dělá přesný opak. Jezdí po naší zemi a posiluje předsudky, vypráví občanům své vousaté anekdoty, hrubě útočí na své oponenty, společnost trvale rozděluje a rozeštvává, nestydí se prokazatelně lhát. Nikdy jsem od něj neslyšel nějakou pozitivní státnickou vizi. Trvale znečišťuje morální klima společnosti,“ podotkl Halík.

Domnívá se také to, že Zeman je stále více manipulován oligarchy, kteří mají své zájmy v Rusku a v Číně. „Tyto země v něm vidí svého trojského koně v Evropské unii a v NATO. V servilnosti vůči těmto mocnostem nezná meze – vzpomeňme na lokajskou ‚omluvu‘ Číně za přijetí dalajlamy v Praze. Tehdy si on i ostatní vrcholní čeští politici sundali kalhoty dřív, než čínští komunisté stačili pohrozit rákoskou; na každý projev české hrdosti vůči Číně odpovídá strašením, jaké to bude mít následky. Vzpomeňme na jeho poznámku k Putinovi, že by se novináři měli střílet – to bylo trapné i samotnému Putinovi, v jehož zemi se nonkonformní novináři opravdu střílejí,“ uvedl Halík.

Své pak řekl mimo jiné i k přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků bez doprovodu. Jaký má postoj on a jaký kardinál Dominik Duka? „Pan kardinál se už loni k přijetí válečných sirotků vyjádřil tak, že je třeba to vidět politicky. Já se to snažím vidět spíš ve světle evangelia. Podepsal jsem i nyní prohlášení na podporu přijetí těch dětí, zejména když je tu jasná ochota mnoha rodin se o ně postarat. Podepsalo to i mnoho evangelických farářů, přidávají se i katoličtí kněží. Mám sice výhrady vůči řadě polských biskupů, ale polští biskupové k otázce uprchlíků řekli, že kdyby polská vláda byla proti jejich přijetí a spolu s ní devadesát procent Poláků, oni se budou řídit evangeliem, nikoli veřejným míněním a postojem vlády. Pan kardinál Duka, jak se mi zdá, je spíše inspirován politickým prostředím, ve kterém se pohybuje,“ poznamenal Halík. Fotogalerie: - I do přinesených nádob

Halík sám je terčem velkého množství útoků. „Můj otec, který byl editorem díla Karla Čapka, mně jednou ukázal hnusné anonymy, kterými se čeští fašisté po Mnichovu snažili uštvat Čapka k smrti. To, co dnes dostávám, je jako přes kopírák – stejná sprostota, stejné gramatické chyby. Zpočátku jsem se snažil, abych každému slušně odpověděl. Mělo to efekt asi v jednom případě ze sta – jeden člověk mi poté napsal, že se omlouvá, že se zrovna včera opil a napsal hloupost. Pak jsem se tím začal spíš bavit – jsem vděčný, že lidé tohoto typu nejsou mými, nýbrž spíš Klausovými, Zemanovými a Okamurovými fanoušky. Já bych se styděl, kdyby byli mými příznivci,“ dodal Halík s tím, že mu už dlouho spílají hlavně zaplacení ruští trollové a několik vytrvalých psychopatů.

Závěrem pak dodal, že se domnívá, že v nepříliš vzdálené době dojde k penzionování dvou obyvatel Hradu z řad církve i státu. „Přeju jim upřímně šťastné a klidné stáří. Je třeba myslet na jejich nástupce. Věřím, že Hrad včetně katedrály v budoucnosti opět jednou nabude důstojnosti, kterou měl za Václava Havla a Františka Tomáška, jak jsme na to nedávno vzpomínali. Patřím k pošetilcům, kteří věří heslu na prezidentské vlajce,“ uzavřel.

