Halík křičel, i další. Přestřelka skončila. Graubner a Vácha si podali ruce

Kněz Marek Orko Vácha byl zbaven nařízením arcibiskupa Jana Graubnera části svého úvazku u akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze poté, co odsloužil mši v hospodě. Akce Hospodin v hospodě se konala 29. ledna v Sýpce Břevnovského kláštera a na facebookových stránkách byla mj. propagována jako „párty v hospodě pro věřící i nevěřící“. Organizátoři uvedli, že během večera bude možné konzumovat pivo a jiné nápoje přímo u baru, přičemž přenos z události zajišťovala televize Noe.

Podle mluvčího pražského arcibiskupství bylo odvolání vyvoláno stížnostmi věřících na Váchovo vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě. „P. Vácha je knězem brněnské diecéze, v Praze má pouze částečný úvazek. Během vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě sloužil bohoslužbu v rozporu s předpisy katolické církve, což vyvolalo mezi věřícími bouři nevole, na což musel arcibiskup reagovat,“ uvedl pro Deník N Jiří Prinz.

řekl Aktuálně.cz Halík. „Takový postup je neobvyklý i v čistě civilních vztazích, je nesmiřitelný s důrazem papeže Františka na to, že podstatou synodálního procesu je vzájemné naslouchání, transparentní jednání, společné rozhodování a společné hledání řešení," poznamenal Halík.

Proti odvolání se ozvala ostře i poslankyně za ODS Eva Decroix. „Nejsem pravidelný návštěvník mší ani nejsem organizována v žádné církvi, takže houby rozumím liturgickým pravidlům, ale vím jistojistě, že myšlenky a knihy Marka Orko Váchy mne formují už mnoho let. Nevyžádané rady mládeži mi v minulosti pomohly najít mír v duši a sílu jít za svým,“ uvedla politička.

Zdůraznila, že Vácha dokázal mluvit lidsky o víře, lásce a smyslu života, což podle ní představuje nejdůležitější poslání církve: „Za mě klidně v hospodě, lese či poušti, ale kdož jsem já, abych soudila. Jen prosím, Orko, nenechte se otrávit a nepřestávejte psát a šířit váš klidný a lidský pohled na svět. Potřebujeme ho, my obyčejní smrtelníci, víc než dokonalost liturgických pravidel,“ dodala Decroix.

Arcibiskup Jan Graubner a kněz Marek Orko Vácha po mediální smršti a hněvu na obou stranách názorové barikády vydali společné prohlášení. Nechtějí do postní doby vstoupit ve sporu. „V reakci na dění posledních dní chceme společně vyznat v předvečer blížící se postní doby své nedostatky a vzájemně se jeden druhému omluvit: za to, že jsme jeden druhého zranili způsobem slavení mše svaté; za to, jak jsme jeden druhého zranili necitlivou formou, která byla zvolena pro ukončení spolupráce s knězem, který vypomáhal v pražské arcidiecézi a za necitlivou komunikaci. Je nám líto pohoršení, které tím mohlo vzniknout,“ stojí v prohlášení obou mužů církve.

„Přáli bychom si oba vstoupit do postní doby ve vzájemném odpuštění a smíření,“ zaznělo v tradici katolické víry.

Zároveň doufají, že takové gesto smíření inspiruje i veřejnost. „Přáli bychom si, aby toto drobné gesto vzájemného smíření pomohlo v dnešní rozdělené a rozhádané společnosti uzdravovat zranění, která si mezi sebou působíme,“ zaznělo.

„Přáli bychom si, abychom nepůsobili další rány na těle církve. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas (V nutném jednota (shoda), v nerozhodnutém svoboda (volnost), ve všem láska (dobrá vůle), pozn. red.). K tomu nám všem dopomáhej Bůh,“ napsali Graubner s Váchou ve společném prohlášení.

