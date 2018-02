Halík účtuje s Dukou: Narozeninová party Vratislava Mynáře, ovčáčkovský páter Badal. A také Zeman, Klaus a Ringo Čech...

Halíka rozčílil text Veroniky Valíkové z minulých dní, v němž autorka podle něj „publikuje lživé a nactiutrhačné spojování mé osoby s oním dopisem katolických aktivistů papeži Františkovi a dopouští se tím hrubého porušení novinářské etiky“.

Halík se ve svém komentáři nyní rozepsal o tom, že s otevřeným dopisem do Vatikánu nemá nic společného. „Naopak jsem všechny, kdo mne žádali o radu, zda ho mají podepsat, od toho odrazoval,“ míní Halík.

„Vím, že takové texty opravdu neputují na papežův stůl, protože jestli je Vatikán na něco alergický, tak jsou to rady těch, kteří o radu nebyli žádáni. Pokud člověk nedostane z nunciatury obálku s latinským upozorněním, že má odpovídat na položené otázky pod ‚papežským tajemstvím‘, jeho názory na místní církevní záležitosti se papežská kurie nebude zabývat, protože má po celém světě s více než miliardou katolíků starostí dost,“ sdělil Halík. A následně se i vyjádřil k tomu, jak se Duka dočkal zastání prezidenta Miloše Zemana. To však Halík vnímá jako polibek smrti, neboť Svatý stolec je už od 11. století alergický na vměšování světské moci do záležitostí jmenování či odvolávání biskupů.

Anketa Vadí vám, že v období 70. výročí tzv. ,,Vítězného února" se Babiš domlouvá na vládní spolupráci s KSČM? Vadí 14% Nevadí 86% hlasovalo: 10543 lidí

„Ano, v posledních letech se naše politické názory v mnohém silně liší, ale dokud mne nezačal kardinálův nešťastný mluvčí páter Badal ovčáčkovským způsobem napadat na svém Twitteru, v televizi a rozhovorech na Parlamentních listech a neotevřel rozhovorům pana kardinála zeširoka tuto podivuhodnou tribunu, mohli jsme si bratrsky mnohé věci vyříkat tváří v tvář. Teď už je trochu pozdě, v potlesku lidí jako Zeman, Klaus, Mynář, Okamura, Bobošíková, Ringo Čech, čtenářská obec Parlamentních listů a mnozí další noví fanoušci našeho kardinála můj hlas jistě zaniká,“ dodal Halík, jenž si uvědomil, že na něj Duka nemá čas. A to ve chvíli, kdy například viděl biskupa na snímku, jak kráčí na narozeninovou party Vratislava Mynáře.

„Já přes všechny výhrady beru vážně slib respektu a loajality ke svému biskupovi ve věcech víry a církevní správy, avšak ve věcech tohoto světa, kde nám církev naštěstí dopřává svobodu různosti názorů, se už asi neshodneme. Nechme tedy růst různé rostliny vedle sebe, jak nám radí Písmo, on si nás nakonec přebere Bůh,“ míní Halík, jenž podle svých slov čekal, že Duka pozve na čaj a k rozhovoru ty mladé lidi, kteří protestovali právě před arcibiskupským palácem. Vrata paláce však zůstala zamčená.

„Otevřený dopis papeži nebyl šťastnou akcí, zejména proto, že není moc důležité, zda Dominik Duka bude sedět na vojtěšském stolci tři, nebo třiatřicet měsíců. Důležité je, zda české křesťanství za 10 let, v té generaci, která se hledá, bude mít duchovní hloubku, morální poctivost, intelektuální čestnost a občanskou věrohodnost. A pro to je možné a potřebné udělat mnoho i teď,“ uzavřel.

Psali jsme: Někdejší poradce Zemana Šlouf bude mít dnes pohřeb ve Strašnicích Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu konkurenci exekutorů, věřitelé by si prý neměli vybírát k vymáhání pohledávek exekutora dle libosti S rekonstrukcí pražské usedlosti Šatovka by se mohlo začít až za několik let, uvedl Kolář Babiš po summitu EU: Česku nevadí, kdyby Evropská unie podmínila fondy kvalitou právního státu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef