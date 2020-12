Hamáček: Prodloužení nouzového stavu nepodpoří jen šílenec

reklama

„Je pozitivní zprávou, že ta vládní opatření zabrala, že epidemie začala brzdit a stále brzdí. Nicméně v těch posledních dnech to brždění není nějak razantní a spíše se to podobá stagnaci. Do jisté míry můžeme říct, že ta čísla jsou hodně podobná těm, která byla v době kdy jsme hlasovali naposledy,“ řekl Hamáček.

A dodal, že stále poslouchá stanoviska pravicové opozice. „Ta unisono tvrdí: „nikdy, za žádnou cenu, už ani hlas pro prodloužení nouzového stavu,“ a dostávám také maily od občanů, kteří nás prosí, abychom to už ukončili, aby už nouzový stav nebyl. Já jen musím zopakovat, co říkám pořád. Nouzový stav není něco, co to tu situaci vyřeší a jeho konec není koncem epidemie. Nouzový stav je pouze právní rámec, který podle naší legislativy umožňuje vládě s epidemií účinně bojovat,“ vysvětluje Hamáček.

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 3041 lidí Předseda ČSSD následně označil ty, kteří odmítnou hlasovat pro prodloužení za pokrytce nebo za nezodpovědné šílence.

„Jsme v situaci, kdy zdravotnický personál, personál v sociálních službách, všichni v první linii, policisté, hasiči a vojáci odvedli obrovský kus práce, ale všichni jsou unaveni. Představa, že jim do 14 dnů ty pacienty do nemocnic pošleme znovu, že znovu budeme povolávat mediky do nemocnic, znovu budeme odkládat elektivní výkony a celé zdravotnictví budeme zase převádět na covid. To je něco, co já si představit nedovedu. Toto by měli vzít v úvahu všichni ti, kteří dnes volají po tom, abychom dneska pro prodloužení nehlasovali. Je to hazard se zdravím občanů,“ uvedl na tiskové konferenci Hamáček.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.