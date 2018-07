Hamáček: Rezignace Chovance? To je na něm

Jak to bude s Miroslavem Pochem? Obsadí nakonec post ministra vnitra? A co Milan Chovanec? O tom se bavil předseda ČSSD Jan Hamáček s reportérem MF Dnes Ondřejem Leinertem.

První otázka se týkala toho, zda Hamáčka momentálně zaměstnává více ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra, nebo řízení ČSSD. „Mám toho hodně, ale snažím se to vykonávat tak, aby ani jeden z resortů netrpěl. Takže těžko říct, protože ty problémy řeším, jak nastávají. Ale třeba migrace je zrovna téma, kde se agendy vnitra a zahraničí dost prolínají. Obě ministerstva musí spolupracovat, takže tady můžeme vidět nějakou výhodu,“ uvedl Hamáček.

Na dotaz, zda si plánuje obě ministerstva ponechat dlouhodobě, odpověděl Hamáček zamítavě. „To určitě ne. Je to situace, kterou jsme jako ČSSD nezavinili a jsme připraveni ji vyřešit. Ale není to řešení, které by přišlo v řádu dnů.“

Ondřeje Leinerta zajímalo, zda bude řešení známo už v úterý, kdy se má sejít předsednictvo ČSSD. „V mém zájmu je, aby to řešení bylo co nejdříve, ale sám víte, že ta situace je komplikovaná. Teď v úterý to nečekám,“ shrnul Hamáček. Kandidátem ČSSD na ministra zahraničí by podle něj i nadále měl zůstat Miroslav Poche.

Reportér Leinert se poté vrátil k právě skončenému týdnu, který se nesl především ve znamení vyslovování důvěry vládě ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů. Bylo těžké udržet pohromadě poslanecký klub ČSSD? „Klíčové pro mě je, že všech čtrnáct poslanců postupovalo v souladu s výsledky referenda a podpořilo vládu. Co se týče Milana Chovance, je to jeho rozhodnutí, které je v rozporu i s jeho některými prohlášeními,“ řekl Hamáček s dovětkem, že Chovanec měl předem deklarovat podporu vlády, pokud ji odsouhlasí strana v referendu. Chovancova další role v ČSSD je podle Hamáčka čistě na Chovancově rozhodnutí.

