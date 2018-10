Hamáček a představitelé platformy Zachraňme ČSSD se sešli. A místy bylo dusno

Předseda ČSSD Jan Hamáček měl dnes při vyhrocené debatě s představiteli stranické platformy Zachraňme ČSSD co vysvětlovat. Padaly například vyčítavé dotazy, proč tak dlouho do čela resortu zahraničí prosazoval europoslance Miroslava Pocheho. První místopředseda Jiří Zimola uvedl, že šlo i o rekonstrukci členů vlády za ČSSD, uvedl server Novinky.cz.

„Byla to klasická politická diskuse v přátelské atmosféře, občas vyhrocenější, ale to není ani poprvé, ani naposledy, kdy takto diskutujeme. Byla to diskuse otevřená a přímá, jak to v demokratické straně má být,“ sdělil po jednání předseda ČSSD Jan Hamáček.

Jednání, které začalo zhruba v sedmnáct hodin odpoledne, trvalo zhruba dvě hodiny a účastnila se jej přibližně stovka členů krajských organizací. Podle informací Novinek se předseda strany Jan Hamáček ocitl pod palbou dotazů směrem k vládě a fungování strany a debata byla místy velmi kritická. Po jednání to potvrdil i první místopředseda strany a jeden ze spoluzakladatelů platformy, Jiří Zimola.

Mezi hlavními dotazy nechyběla otázka, proč Hamáček tak dlouho lpěl na Miroslavu Pochem jako ministru zahraničí. „To, že se nám nominace pana Pocheho nepovedla, si nebudeme nalhávat. Byl to viditelný problém a bohužel musím říct, že kamkoliv jsem před volbami v ČR zajel, tak to byl ten nejslyšitelnější problém,“ řekl Zimola.

Slyšet byly i výzvy směřující k rekonstrukci vlády, konkrétně ministrů za ČSSD. „Nadále podporujeme naši účast ve vládě, nicméně současně říkáme, že jsme nebyli schopni dostát všem našim slibům a nevyužili jsme potenciál, který nám byl naší účastí ve vládě dán. Včetně toho, že se bavíme i o částečné rekonstrukci vlády,“ uvedl Zimola.

Konkrétní debata o jménech podle Zimolových slov však neproběhla. Mělo by prý ale dojít i ke změně stanov a měla by se znovu otevřít debata o přímé volbě vedení strany. „Strana by se i tímto prostřednictvím měla restartovat,“ doplnil. Již o víkendu čeká ČSSD v Hradci Králové jednání ústředního výboru, který bude diskutovat o výsledcích komunálních a senátních voleb. Jiří Zimola je na jednání připraven přednést i závěry z večerního úterního jednání.

