Hamáček ho nechal smazat? Herec Jaroslav Dušek u Emmy Smetany: Snažila se, on máchal rukama, ona to utnula

reklama

„Já jsem tady jako pracovník centra proti terorismu a hybridním hrozbám,“ představil se umělec. Vážně ale dodal, že se necítí jako oběť cenzury, podle něj jde o nedorozumění. Vysvětlil, že pořad se na internetu objevil 15. března, v době, kdy pandemie začínala a ještě o ní nebylo moc informací.

Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 726 lidí

Tehdy v jeho pořadu buddhista, etnograf a zakladatel Mandala centra Praha Milan Calábek vystoupil s „návrhy na možnou léčbu nebo prevenci,“ jak to Dušek nazval. Jestli byl jeho pořad cenzurován, to prý neví, protože s ním z úřadů nikdo nekomunikoval. Jen mu z Youtube napsali, že „porušil pravidla komunity“.

„Člověk nezná všechna pravidla komunity, možná jsme byli pro tu komunitu chybně oblečeni,“ krčil rameny herec. Seznam prý jeho video stáhl „po poradě redaktorů“ a ze serveru Ulozto.cz mu prý vyzradili, že jej stáhli na základě e-mailu z Ministerstva vnitra. „Celé je to postavené tak, že Ministerstvo vnitra je upozornilo, že je tam nějaké závadné video, a bylo už na nich, jak se rozhodnou,“ popsal situaci Dušek, přičemž uznal, že provozovatelé serverů na to mají právo.

Psali jsme: Schillerová pro PL: Mám shrnutí práce Kalouska, smutné čtení. KDU-ČSL a STAN poškodily malé firmy. Petr Fiala? Budu zdvořilá... Násilí v USA: Trump vyvolal strach? ptala se ČT. A Ondřej Hejma se rozjel, mnohé naštve V ČT jsou malé platy. Zvýšit! znělo na demonstraci. A zle o Xaverovi a Lipovské Šarapatka pryč z Rady ČT? Termín ,,popravy" stanoven. On se brání. A Milion chvilek...

Problém podle něj byl v tom, že jeho video vidělo půl milionu lidí. A redaktor z Deníku N to pak nahlásil na ministerstvo vnitra s dotazem, jak se k šíření takových informací postaví. Ten samý redaktor z toho pak dělal kauzu na stránkách svého deníku. Když Dušek navrhl, že ukáže jeho esemesky nebo mailovou komunikaci, Emmu Smetanu to zjevně vyděsilo a přešla k jinému tématu.

Duška prý nikdy ani nenapadlo, že by se o jeho uměleckou tvorbu mohlo zajímat ministerstvo vnitra. Smetanu zajímalo, jaký je to pocit, a Dušek začal vyprávět, jak to chtěl řešit a zjistil, že na Youtubu vlastně není s kým jednat. A Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám z ministerstva vnitra prý také nechce mluvit.

„Dva měsíce zatloukali, jejich první vyjádření bylo, že žádný email nikam neposlali,“ horlil umělec. Moderátorka namítala, že když někam pošlete e-mail, tak to ještě není zásah do práv. Dušek se ale dál rozčiloval, že se tvářili, že nic nikam neposlali, a když se o věc začal zajímat novinář z Českého rozhlasu, tak neodpovídali stále. Až po dvou měsících, po skončení nouzového stavu, Duškovi poskytli maily, které provozovatelům webových platforem poslali.

Z nich mimo jiné vyplynulo, že hlavní výtkou vůči jeho pořadům bylo, že v nich byly propagovány vědecky nepodložené metody léčby. Propagovány byly různé byliny a jiné látky, u kterých nebyl žádný věrohodný důkaz, že by účinkovaly proti koronaviru. Dušek na to reagoval, že skutečně šířil vědecky neověřené informace. A bylo to podle něj naprosto pochopitelné, protože je do té doby nikdo neměl šanci ověřit.

„Milan Calábek to ví, on o tom píše články,“ hájil způsobilost svého hosta buddhisty. Potvrdilo se podle něj, že antabus, který propagoval, proti koronaviru funguje, neboť lékař Radan Gocál z Frenštátu s ním na základě Calábkovy rady vyléčil šest nemocných. Je o tom prý článek na Facebooku, on sám tomu tolik nerozumí.

Psali jsme: Vojtěchovy špatné respirátory. Zfalšované certifikáty. Deník N pátral po zakázkách za 600 milionů

Ten příběh má díry! Odhalení o ,,zabití Koláře ricinem". Z překvapivé strany

Žádný výhružný dopis jsem neobjednával. Kancléř Mynář se vyjádřil ke kauze Deníku N, kvůli které chtěli jeho ženu stavět ke zdi

Informace prý Dušek s Calábkem šířili proto, že se domnívali, že to někomu může pomoci. „On doporučil badyán, šalvěj červenokořenou, koloidní zlato, růži stolistou a podobné věci,“ vysvětloval Dušek s tím, že léčivé účinky všech těchto věcí jsou prověřené staletími. Smetana mu namítala, že podle ministerstva zdravotnictví i státního ústavu pro kontrolu léčiv žádná pozitivní reakce zmíněných přípravků na covid prokázána nebyla. „No nemohla být, protože to nikdo nevyzkoušel,“ trval na svém Dušek.

Pak šermoval zprávou ministerstva zdravotnictví a když moderátorka stále nesouhlasila, začal rozčíleně bubnovat prsty do stolu. „Ukažte mi, kde je tam něco škodlivého,“ máchal rukama.

Proč tedy lidem dávali takové rady, když nebylo zřejmé, že to bude fungovat? „Domnívali jsme se, že ta bezradnost je divná,“ vysvětlil umělec. Lidé podle něj byli odevzdaní a museli poslouchat, že na covid není lék, tak jim chtěli dát alespoň nějakou naději. Tak buddhista a etnolog Calábek sáhl do svých znalostí tradiční čínské medicíny a doporučil tisíciletími vyzkoušené věci. I odborníci podle něj uznávají, že tyto látky mají antivirové účinky, jen není prokázané, že budou fungovat zrovna na koronavirus.

Odborníci podle Duška na video doporučující tradiční preparáty reagovali negativně, ale měl i pozitivní ohlasy. I od lékařů. Jmenoval opět Radana Gocába z Frenštátu, a rovněž doktorku Maříkovou, která dokonce napsala do Deníku N dopis.

Moderátorku pak zajímalo, zda i po tom všem, co se za dva měsíce o koronaviru zjistilo, jeho rady pořád platí. „Asi to platí. Lidé zkoušeli různé věci a hodně se jich tady uzdravilo,“ reagoval s úsměvem umělec.

Emma Smetana pak položila jasný dotaz: „Kdybyste vy onemocněl covidem 19, tak byste si místo k lékaři zašel pro láhev olivového oleje?“ Dušek se zamyslel a přiznal, že dosud jím neonemocněl, tak si to nedovede představit, co by dělal. „Já bych si dal melatonin,“ prozradil po chvíli. Lehce šokovaná moderátorka se dál ptala, zda vážně věří, že by mu to pomohlo. „Vím to od Milana, ten se tím zabývá,“ přikývl Jaroslav Dušek.

Psali jsme: Mluvili jsme s kolegyní Gurua Járy. Tento otevřený rozhovor není určený pro všechny…

Pak protestoval, že je herec a musí tu vést debatu o odborných věcech a novinářka na něj vytahuje nějaké studie a stanoviska expertů. Trval na tom, že ve stanovisku ministerstva zdravotnictví není ani slovo o škodlivosti nebo nebezpečí. Představa, že nějaký divák, ovlivněn buddhistou, místo lékaře zvolí čínskou tradiční medicínu, jej prý vůbec neznervózňuje.

„Badyán, šalvěj červenokořenná, co na tom může škodit,“ kroutil hlavou. A stejně tak se divil i otázce, že by za tyto lidi měl mít odpovědnost, když jim to z internetu doporučoval. Nikdy prý lidem nezakazoval, aby chodili k lékaři a vše zakončil názorem, že postoj moderátorky je padlý na hlavu.

Buddhistovy rady na jeho videu prý byly určeny lékařům, ne pro domácí léčbu. Odmítl také, že by jeho nabádání, ať lidi čtou mezi řádky, vedlo k tomu, že by se někteří lidé snažili léčit sami.