Hamáček lituje uvolnění pravidel nošení roušek. Bojí se, aby lidé po Velikonocích neskončili na JIPkách

Ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček začíná litovat rozhodnutí o uvolnění pravidel ohledně povinnosti zakrytí úst a nosu na veřejnosti. Situace byla dle něho lepší před upřesněním pravidel. Rozvolnění totiž nyní lidé, i v návaznosti na rostoucí venkovní teploty a velikonoční svátky, začínají zneužívat. To dle Hamáčka může způsobit velký „malér“. „Byl bych strašně nerad, aby pak (občané) na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče,“ obává se ministr.

S rostoucí venkovní teplotou lidé začínají být ještě více nedisciplinovaní a pokrývku úst a nosu přestávají někteří nosit. Na rostoucí počty přestupků tak nyní upozorňují policisté i strážníci.



Jak Hamáček vysvětluje, rozvolněním pouze reagoval na žádosti o upřesnění pravidel. Sám by byl radši, kdyby k rozvolnění v takové míře nedošlo. „Mně ten režim, jak byl, vyhovoval,“ uvedl předseda krizového štábu. „Od začátku jsem razil spíše toleranci ze strany policistů, ale byl jsem bombardován novináři dotazy, jak to tedy vlastně s nošením roušek je, a obávám se, že kdybych řekl, že toto (nenošení roušek mimo obec či při individuálních sportech) budeme tiše tolerovat, tak si vysloužím kritiku. Toto (zmírnění pravidel) tedy byla reakce na žádost o přesnější pravidla. Bohužel, nikdy nejde předpis napsat úplně na sto procent,“ doplnil. Jan Hamáček ČSSD



Později v rozhovoru pro Český rozhlas též kritizoval občany, kteří se rozhodli pro volnější režim v rámci Velikonoc. „Celá řada našich občanů se rozhodla Velikonoce strávit trošku ve volnějším režimu a roušky prostě nenosí. Byl bych strašně nerad, aby pak na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče,“ posteskl si.

Pro @CRozhlas: “Celá řada našich občanů se rozhodla Velikonoce strávit trošku ve volnějším režimu a roušky prostě nenosí. Byl bych strašně nerad, aby pak na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče.” #nosterousky — Jan Hamáček (@jhamacek) April 11, 2020

Sám již několik dní připomíná, aby lidé zavedená pravidla dodržovali i nyní. „Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!“ apeloval prostřednictvím Twitteru.

Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok! — Jan Hamáček (@jhamacek) April 9, 2020

Po nynějších zkušenostech Hamáček dává najevo, že nadcházející úlevy se nošení roušek týkat rozhodně nebudou. „Z mého pohledu je současný stav maximum možného a platí, že co nejvíce populace by mělo nosit roušky,“ vyjádřil se.

Lidé bez roušek zneklidňují i epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu: „Důrazně bych apeloval na to, aby lidé roušky používali tak, jak bylo dohodnuto a doposud to šlo,“ řekl Hamáčkův předchůdce. Sdílí podobné obavy. „Jsme v situaci, kdy je křivka (nemocnosti) o desetinách a pokud nebudeme dodržovat pravidla, tak po Velikonocích dojde k takovému navýšení počtu nemocných, které by nám nemuselo být úplně příjemné,“ varoval též epidemiolog.



Roušky nyní nemusí nosit děti do dvou let, rodina v autě, řidiči MHD v uzavřené kabině nebo autisté. Od úterý 7. dubna je nemusí mít ani lidé při individuálních sportech při dodržení podmínky dvoumetrového odstupu. Prymula apeloval, že by si lidé při sportu měli ochranu úst a nosu nasadit, jakmile se rozhodnou sportovat na místě, kde se pohybují i další lidé, například na cyklostezce. Fotogalerie: - Rouškolidé

„Pokud jste na sportovišti, kde je jeden hráč oddělen od druhého – například u tenisu – tak roušku není potřeba nosit. Pokud někdo jede na kole mimo obec, nikdo ho pokutovat nebude. Policie nebude číhat v lese na osamělé chodce či běžce," řekl jasně Hamáček.

