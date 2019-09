Hamáček se ozval proti případné milosti pro Babiše

Zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) ze strany prezidenta Miloše Zemana by předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček považoval za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem. Hamáček to dnes napsal ČTK v textové zprávě. Zeman ve čtvrtek řekl, že zamýšlí zastavit případné stíhání premiéra v případu Čapího hnízda, kdyby bylo obnoveno. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se nenechá ovlivnit prezidentovým prohlášením o tom, že stíhání Babiše případně zastaví.

„Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany,“ uvedl ministr vnitra Hamáček.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na prezidentovu avizovanou abolici prohlásil, že posoudí stíhání Andreje Babiše bez ohledu na čtvrteční prohlášení prezidenta o možném udělení abolice. „Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání. Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce. Případnou abolici podle Ústavy musí spolupodepsat předseda vlády.

Zeman ve čtvrtek na TV Barrandov oznámil, že by využil takzvané abolice, pokud by trestní stíhání Babiše bylo obnoveno. „Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má Ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ dodal prezident.

autor: nab