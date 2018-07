Hamáček udeřil z rádia: Trváme na Pochem

Hned v úvodu pořadu Hamáček prohlásil, že europoslanec Miroslav Poche je nadále kandidátem sociální demokracie na ministra zahraničí. „Ano, stále platí usnesení předsednictva, které schválilo naše kandidáty do vlády. To usnesení bylo přijato ještě před referendem, takže členové ČSSD věděli, o čem hlasují,“ zdůraznil Hamáček.

Dočasný ústupek, že Hamáček řídí jak Ministerstvo vnitra, tak Ministerstvo zahraničí, vytvořil podle hosta prostor k řešení tohoto sporu. Strana prý o tomto ústupku věděla, věděli to prý i poslanci ČSSD. „Byl to způsob, jak umožnit jmenování vlády, protože kdyby nebyla vláda jmenována, tak by se ta politická krize přelila i přes prázdniny,“ zvedal varovně prst Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD

europoslanec



V tuto chvíli je prý situace taková, že koaliční smlouva zatím platí. Nejmenovat Pocheho se rozhodl prezident Miloš Zeman, který ale není jednou ze stran koaliční smlouvy.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Andrej Babiš ANO 2011



ČSSD prý teď díky tomu není v lehké situaci, ale v její prospěch prý mluví to, že se chová státotvorně. Na rozdíl od jiných stran. „Ta dohoda, kterou jsme dojednali, je podle mě důstojnou dohodou,“ zdůraznil předseda strany, který prý udělal všechno pro to, aby ČSSD mohla realizovat svůj politický program ve prospěch občanů.

Odmítal se jakkoli vyjadřovat k ministrům za hnutí ANO včetně ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která je podezřelá z plagiátorství, s tím, že za ministry nese odpovědnost hnutí ANO a především Babiš jako předseda strany. „Ať si občané udělají obrázek sami,“ podotkl host.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ČSSD teď bude muset dělat všechno pro to, aby kabinet fungoval. Nerýsoval bych tady nějaké černé scénáře,“ zdůraznil. V tuto chvíli má prý důvěru v to, že Babiš dodrží koaliční smlouvu, pod kterou se podepsal.

Kromě této dohody bude existovat toleranční patent mezi hnutím ANO a komunisty. ČSSD prý chce znát obsah tohoto patentu.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



autor: mp