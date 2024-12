Hampl: Islamisté dnes útočí jinak. Na terorismus jsme si zvykli

V posledních letech mohli mít Němci pocit, že bezpečnostní situace v jejich zemi se zlepšila. V porovnání např. s dobou před osmi lety teroristických útoků ubylo. Jenže smrtící útok v Magdeburku ukázal, že ďábla zvaného terorismus nikdy není radno podceňovat.

Sociolog Petr Hampl tu přesto vidí určitý rozdíl.

Sociolog má za to, že snaha muslimských věřících se za ty roky nijak nezměnila. Muslimové se podle něj budou vždy snažit obrátit nemuslimy na svou víru. Různými prostředky.

Vedle práce německých tajných služeb Hampl do jisté míry ocenil i práci německých policistů. „Na německé poměry si počínali slušně. V Izraeli by se taková situace řešila jinak, především mnohem rychleji, ale myslím, že na německé poměry to bylo řešeno dobře,“ konstatoval.

Pokud jde o bezpečnostní situaci v Česku a v EU obecně, tak ta se podle Hampla po útoku v Magdeburku nijak zásadně nezmění. „Mám za to, že to nebude mít absolutně žádný vliv, protože je to něco, na co jsme si zvykli. To je v podstatě nový standard. Před rokem došlo k útoku, před třemi lety došlo k útoku. On to člověk vnímá jinak, když se to stane v jeho okolí, ale když o tom čteme v novinách, tak si myslím, že to už nebude mít žádný vliv,“ uzavřel Hampl.

Za teroristickým útokem na vánoční trhy v Magdeburku podle všeho stál lékař Taleb A., původem ze Saúdské Arábie, který dospěl k závěru, že německé úřady se k příchozím z jeho původní domoviny nechovají dobře. A zareagoval na to barbarským útokem.