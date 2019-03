Hanba Havlovi, fuj! znělo poblíž Sněmovny. Na dav dohlížel Foldyna

„Není to nic veselého, že se tady scházíme, není to žádná politická akce. Je to uctění památky těch, kteří se stali obětí agrese. Obětí agrese paktu, ve kterém jsme i my a o kterém jsme si mysleli, že nás bude bránit. Ale oni se zmýlili. Zmýlili se tenkrát, když šli bombardovat tenkrát jednu malou zemi uprostřed Evropy, aby převrátili politickou situaci, aby odvrátili něco, co sami připravili,“ začal svou řeč Foldyna a dodal, že když někdo porušuje mezinárodní právo a používá svou sílu k tomu, aby něco získal, tak je to agrese hodná odsouzení. Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 3996 lidí

„Jenom proto, že pár sobeckých lidí, kteří mají velkou moc, se snaží vnutit celému světu svoje myšlení. My se tady scházíme ne proto, abychom deklarovali nějakou politiku. Ale abychom deklarovali slušnost a dodržování mezinárodního práva. A víte, jak je to strašně štve? A víte, jak jsou dneska agresivní, protože jim ujíždí vlak? Podívejte se, co se kolem nás v Evropě děje, snaží se nám vnutit nepřátelství mezi jednotlivými národy. Nehledí na to, kdo je viníkem, chtějí určovat, kdo je poražen a kdo je vítěz a kdo je viník. A to si přece nenecháme líbit,“ apeloval poslanec. A dodal, že se scházejí každý rok, aby upozornili na dva a půl tisíce mrtvých z bombardování Jugoslávie. „To přece stojí zato říct ne,“ prohlašoval Foldyna.

Pochválil prezidenta Zemana, že přiznal, že bombardování bylo chybou, a srovnal ho s německým ministrem zahraničí, který údajně prohlašuje, že bombardování bylo správné. „Já si vážím proto našeho prezidenta a vůbec si nevážím německého ministra zahraničí, a vím, co od nich můžu čekat. A bojím se toho, co by se mohlo ještě stát,“ dodal Foldyna s tím, že nechce další Irák ani Libyi. Fotogalerie: - Srb v československých legiích

Mezi řečníky byl i Jan Kavan, tehdejší ministr zahraničí. Ten rozebíral okolnosti souhlasu české vlády se zásahem. Vláda tehdy prý byla nejednotná. „Pokud si pamatuji, aktivně akci podpořil jen jeden ministr, tři byli proti, včetně zde přítomného (bývalého) ministra zdravotnictví Ivana Davida (kterého obecenstvo odměnilo potleskem), a další dva nebo tři se zdrželi. A ten zbytek jsme argumentovali, ve chvíli, kdy nám tajemník NATO Solana řekl, že bombardéry jsou již na letištní ploše, stejně to nezastavíme, k té akci dojde, tak jsme uvažovali o tom, jak co nejdřív ji zastavit,“ řekl Kavan a zmínil česko-řeckou mírovou iniciativu. A dodal, že ministerstva zahraničí v Řecku i v Čechách tuto iniciativu sabotovaly.

Jako poslední poznámku zmínil údajný výrok Václava Havla, že šlo o „humanitární bombardování“. „Já si pamatuju, prezident Havel to popřel, a řekl, že takový výraz nikdy nepoužil, že to byla jakási novinářská zkratka. Já jsem si to tedy našel. A on v rozhovoru s francouzským novinářem použil výraz: ‚Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární.‘ Domnívám se, že humanitární bombardování je zkratka těchto slov dost výstižná,“ zakončil svou řeč Kavan, zatímco se z publika ozývalo: „Hanba!“ a „Hanba Havlovi!“ Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Dále hovořil bývalý ministr zdravotnictví Ivan David, který prohlásil, že schválení přeletů a „vedlejších efektů“ bylo selháním české vlády. Ta se podle něj měla postavit na odpor, i když by akci nezabránila a riskovala by konflikt, ale posílilo by to naši morální integritu. A vzpomínal, jak na konferenci ministrů v Řecku se nemohl dostat do hotelu, protože v ulicích byl údajně milion demonstrantů proti agresi vůči Srbsku.

Pustil se také do Evropské unie, která zdůvodňuje svou existenci prevencí války: „Toto zcela jednoznačně byla válka a Evropská unie v ní měla svůj podstatný podíl, zejména některé státy.“ Prý pochopil genialitu románu 1984 George Orwella a prohlásil, že newspeak už se vyvinul. „Například slova pravda a láska. Pravda je dnes označována jako dezinformace, dezinformace je označována jako zpráva, výlevům nenávisti se říká komentář, kdo neprojevuje dostatečnou nenávist k Rusku, je označován jako proruský,“ hledal David paralely mezi románem a dneškem. Dodal, že ti, kdo byli na shromáždění, si pamatovat chtějí a chtějí zamezit tomu, aby se to opakovalo. „Proto ten hon na takzvané dezinformační weby, proto ten boj Nobelovou cenou ověnčené Evropské unie proti takzvaným dezinformacím na YouTube, Facebooku a jiných sociálních sítích.“ A nakonec parafrázoval známé úsloví takto: „Nepřátelé našich přátel jsou naši nepřátelé. Svět patří národům, a ne těm, kteří chtějí ukrást jejich svět.“

