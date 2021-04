Havlíček: Dukovany? Dostatek levné energie, to je můj úkol. Politiku z toho dělá Pekarová

reklama

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová a spolu s nimi i další dámy se konečně dočkají. Otevřou se kadeřnictví. Tedy až poté, co se ukáže, jak s epidemií zahýbalo otevření 1. stupně základních škol. Na rozvolnění se bude pracovat podle podmínek Ministerstva zdravotnictví. Jenže tyto podmínky musí šéf resortu Petr Arenberger teprve připravit.

„Znovu ale říkám, musí se dobře vyvíjet incidence. A co se týče počtu infikovaných, tak kritéria potřebujeme slyšet od Ministerstva zdravotnictví. Podle toho my začneme navrhovat nejméně komplikované provozy s ohledem na riziko šíření a také na to, jaké služby už lidé skutečně potřebují,“ uvedl Havlíček. „Jak jsem řekl, budou muset být splněny parametry, které teď musí určit Ministerstvo zdravotnictví. Teď je jisté jen to, že dřív než za čtrnáct dní po první vlně, tedy dnešku, nedojde k dalšímu uvolnění. Další krok by nejdřív mohl přijít 26. dubna,“ dodal ještě.

V oné druhé vlně by se mohla otevírat kadeřnictví. Naproti tomu na otevření restaurací dojde podle Havlíčka až v poslední či v některé z posledních vln. „Restaurace bych teď neřešil, protože ty půjdou určitě až v posledních vlnách,“ řekl jasně Havlíček s tím, že vlny rozvolňování by mohly být čtyři až pět. Vláda podle Havlíčka rozhodně nechce opakovat chyby s příliš výrazným rozvolňováním.

Poté si zažertoval, že vedle svých stávajících resortů by mohl být i ministrem zdravotnictví.

„Tak samozřejmě jsem trošku zklamán. Čekal jsem, že mi přibude ještě jeden resort. Tentokrát mě ale na cílové pásce předběhl profesor Arenberger. Člověk holt někdy prohraje,“ podotkl Havlíček.

Nakonec pronesl pár slov na konto výstavby nového bloku v Dukovanech a zdůraznil, že není žádným ruským agentem, nýbrž jen a pouze agentem České republiky.

„Ale my dneska nerozhodujeme o tom, kdo do tendru bude vpuštěn nebo kdo nový blok postaví. Zatím rozhodujeme o tom, s kým budeme jednat o podmínkách, kdo by teoreticky mohl do tendru jít. Ale máte pravdu, já jsem agentem. Jsem agentem České republiky a snažím se, abychom tady měli dostatek elektrické energie a aby byla levná. To je můj úkol. Paní Pekarová se z toho snaží dělat politické téma,“ poznamenal s odkazem na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

