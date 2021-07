Havlovy hry? Pravda je taková... Spisovatel Jozef Banáš: Vzpomínky od pramene

reklama

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 37% Ne, zůstávám v ČR 63% hlasovalo: 1143 lidí

Spisovatel také porovnával český a slovenský humor. Český je prý intelektuálnější, už od Wericha. Z českých humoristů vzpomenul na Luďka Sobotu, Petra Nárožného a také Suchého se Šlitrem. „U nás na Slovensku tento styl humoru trochu dělali Lasica se Satinským,“ doplnil. Naopak nemá rád německý humor. „Jsem nechápal, že je divadelní představení, herec jde, zakopne a oni chytí záchvat smíchu,“ popsal německý styl. A spojil humor s politikou prohlášením, že současná vláda na Slovensku dostává politický humor do ještě nepoznaných výšin. O Matovičovi řekl: „Je to self-made man, který zbožňuje svého stvořitele.“

V komentování politiky nicméně vidí stále menší a menší smysl. „Byl Mečiar. Tehdy se hádaly rodiny, rozhádaly se, jeden za Mečiara, druhý proti Mečiarovi. Dzurinda. A tak dále. Už dneska si na ty lidi v podstatě nikdo nevzpomene. Je to taková polní tráva. Politiků máme hodně, máme málo státníků. Jeden z mála státníků je váš prezident Zeman,“ uvedl a pochválil Zemanovy bonmoty. Fandí prý každému komentátorovi, který se snaží v politice hledat pravdu, ale sám už je podle svých slov nad věcí a politiku sleduje s úsměvem.

Kniha Jozefa Banáše – Kód 7 – K dostání ZDE:

Banáš proslul svou knihou o Alexandru Dubčekovi. I na toho v diskusi přišla řeč, ve spojitosti se sametovou revolucí. „Byly dané přísliby Dubčekovi, nebo byla prostě uzavřena dohoda. Občanské fórum dělalo svou politiku, začalo urychleně profilovat Václava Havla, který, když se tehdy dělaly průzkumy, kdo by byl nejvhodnější prezident, tak ty vyhrával Dubček s obrovským náskokem. Až potom Občanské fórum řeklo, že bude Dubček a my jdeme mediálně formovat Havla,“ říká spisovatel. Za Dubčeka se prý nepostavili Slováci. „Rychetský se ptal, i v knize to píšu, co říká slovenská strana. Řekli, dobře, ať je Havel,“ pravil.

Fotogalerie: - Podpora občanských svobod

Podle Banáše by Dubček, pokud by byl prezidentem, zamezil nepravostem, které se po revoluci staly. „Kdyby byl Dubček prezident, tak jednoznačně, v důsledku jeho ohromné morální autority, tak by všechny privatizační neskutečné zlodějiny a tak dále, ten rapidní pokles morálky, se nemohly odehrát,“ míní spisovatel.

Situaci v Česku si hodnotit netroufá, ale jednu poznámku k Václavu Havlovi a jeho pozici intelektuála měl: „Pamatuji si, jak jsem začal psát divadelní hry. A pamatuji si, že divadelní hry Václava Havla se hrály na sklonku socialismu, pamatuji si přesně, hrály se v 250 divadlech na světě. 250 scén hrálo Havlovy hry, Audienci a další. A když se stal prezidentem, úlohu splnil, tak od té doby nic. Dokonce ve Slovenském národním divadle byla premiéra Audience a po třech reprízách ji zrušili.“ Banáš doplnil, že se nechce stavět k Havlovi, jako by byl nějak nepřijatelný. Prý splnil klíčovou úlohu při likvidaci starého režimu. „Ale potom už ta jeho úloha byla taková divná,“ míní Jozef Banáš.

Petr Žantovský se také zeptal na spisovatelovo hodnocení rozpadu Československa. „Já si velice dobře vzpomínám na federální shromáždění v devadesátém, devadesátém prvním. Jak tam vykřikovali lidé typu pana Rychetského nebo Pitharta a dalších, že zastaví transfery financí na Slovensko. Že nebudou živit ty... Padala různá slova, darmožrouty, to snad nepadlo. Ale něco v tom smyslu,“ vzpomínal moderátor a dodal, že média prezentovala Jána Čarnogurského. A že potom Mečiar s Klausem, ač si prý rozpad Československa nepřáli, tak „inženýrsky“ Československo rozdělili a sklidili značnou porci nevděku.

Spisovatel se držel základu, tedy zda byl rozpad dobře či špatně. Rozumově si nedovedl představit, jak by ekonomická odluka proběhla. Ale emocionálně cítil, že by si Slováci měli vyzkoušet, jaké to je nést zodpovědnost za vlastní stát. Za co ho někteří kritizují, je jeho prohlášení, že období první republiky a socialismu, které sdíleli s Čechy, bylo pro slovenský národ to nejplodnější.

Psali jsme: EU vám vleze i do televize. Tohle se chystá hodně narychlo. Že jste o tom nevěděli? Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 197. O svobodě myšlení Jednou devět procent pro SPD, jindy 13? Petr Žantovský odkrývá praktiky výzkumných agentur. Voliči, pozor! Jak z agresivního narkomana udělali příběh o českém rasismu. Saša Uhlová a ideologický přístup, který vidíme i jinde, rozebírá Žantovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.