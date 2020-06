Havlův Žantovský: Zlomový bod pro Trumpa. Může odejít jako opovrhovaný prezident

V sedmi desítkách měst Spojených států vypukly nepokoje. Naštvaní obyvatelé vyrazili do ulic poté, co černoch George Floyd zemřel po použití násilí ze strany strážců zákona. Prezident Donald Trump vyzval k tvrdému postupu vůči demonstrantům. Podle ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského jde o zlomový moment v kariéře Donalda Trumpa. Americký publicista Erik Best přidal kousavou poznámku na adresu CNN Prima News.

Ve Spojených státech zuří protesty. Do ulic vyrazili lidé, kterým není lhostejné, že po zákroku policistů v Minneapolisu zemřel černoch George Floyd. Udusil se.

Během protestů však dochází i k rabování. Právě kvůli němu volá 45. prezident USA Donald Trump po tvrdém postupu vůči demonstrantům. Někteří policisté se však přidávají na jejich stranu.

„V Americe nikdy nevymáhá spravedlnost rozzuřený dav. Nedovolím, aby rozzlobený dav získal navrch. Radikální levice, zločinci, násilníci a další v celé naší zemi i na celém světě nebudou mít dovoleno zapalovat naše města. Nedovolíme to,“ prohlásil nesmlouvavě Trump. Jeho slova přinesla CNN Prima News.

Michael Žantovský k tomu na CNN Prima News poznamenal, že jde o zlomový moment v kariéře Donalda Trumpa.

„Todleto je osudový moment v kariéře Donalda Trumpa. Tady se podle mého názoru rozhoduje o tom, jestli bude mít šanci v těch prezidentských volbách nebo jestli odejde do historie jako jeden z nejopovrhovanějších prezidentů v historii Spojených států,“ poznamenal Žantovský.

Připomněl, že v USA se lidé potýkají i s koronavirem, prudce tu roste nezaměstnanost a lidé jsou nespokojení. Smrt George Floyda už byla jen pověstnou poslední kapkou, která vyvolala protesty.

„Pokud se prezident v tu chvíli neprojeví jako lídr, který je schopen to násilí přivést ke konci, nějak usmířit ty znesvářené strany, tak prohrává ve volbách,“ vyjádřil svůj názor Žantovský.

Zdůraznil, že Američané zapomenou na koronavirus a další Trumpovy problémy a budou se dívat na to, jak se Trump a Joe Biden popasují s touto krizí. A pokud Američané získají pocit, že Trump tuto krizi ustál, zvolí ho prezidentem znovu, protože jinak mohou mít pocit, že jim Trump dal hlas a opět dělá ze Spojených států skvělou zemi.

Pokud budou v ulicích umírat lidé, Trump nebude do úřadu zvolen znovu. Tak to alespoň vidí Žantovský.

Proti Žantovskému seděl Daniel Anýž, redaktor Hospodářských novin. Poznamenal, že Spojené státy jsou dlouhodobě rozděleny a Donald Trump toho umí využít.

„Prezident by asi měl z Oválné pracovny pomluvit. U Donalda Trumpa je problém, že by mu to asi polovina národa - Demokraté - vůbec nevěřili a spíš by je to podráždilo a část jeho voličů by říkala 'on to musí říkat, ale on si beztak myslí něco jiného‘. Donald Trump je lídr jedné poloviny Ameriky. Té své,“ poznamenal Anýž.

Po chvilce dodal, že by Trump měl odsoudit rasismus, ale pravděpodobně to neudělá, protože jak prý poznamenal jeden americký novinář: „Trump sice není rasista, ale nebude mu vadit, když ho budou rasisti volit.

Žantovský dal Anýžovi za pravdu a poznamenal, že ani Trump, ale ani kandidát Demokratů na prezidenta Joe Biden není osobností, která by dokázala národ sjednotit.

„Mohl by k nim promluvit Barack Obama možná, ale musel by promluvit především k černým Američanům a musel by promluvit i velmi otevřeně. I tak, že by se jim to nemuselo líbit. Měl by říct, že to musí skončit,“ zaznělo z úst Michaela Žantovského.

Ozval se také americký novinář žijící desítky let v Česku Erik Best. „Dva Bakalovi lidé na CNN Prima News do krve souhlasili,“ poznamenal ironicky na Facebooku.

