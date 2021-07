Havlův duch, no hrůza! Aktivistou zatřásla migrace, velmi

reklama

„Já to říkal. Měl jsem pravdu. V době uprchlické krize, v době aféry se sirotky a taky v dobách, kdy to odeznělo, jsem říkal, že to, že se česká společnost tak nějak potichu shodla na tom, že uprchlíky tady nechceme, že je to špatně. A že je špatně, že se o tom už nemluví. Demokratičtí politici a většina veřejnosti byli rádi a i mnoho aktivistů bylo rádo, že to utichlo, že se to neřeší. Začalo se o tom mlčet, začalo se kolem toho chodit po špičkách. Jako by to nebylo,“ míní Peszynski.

Ale migrace podle něho stále tématem je, jen si ji ti, které označuje za populisty, odložili k ledu. „Celá věc neodezněla, ale zůstala pod povrchem. Naši společnost to narušilo a zůstala nezdravá, ale nebylo to vidět, tak kdo by to řešil, že jo,“ soudí proevropský aktivista.

Následek je podle jeho názoru jasný. Totiž že téma je možné kdykoliv vytáhnout a ve volbách použít. „Říkali mi, nech to bejt, nešťourej se v tom, potřebujeme co největší shodu demokratů, jak budeš mluvit o uprchlících, tak se demokraté zase mezi sebou rozhádají a my potřebujeme, aby byli jednotní,“ svěřil se. Podle Peszynského ovšem jednota demokratů musí být bez kostlivců.

Fotogalerie: - Bezpečnostní aspekty migrace

„Tichá dohoda nad tím, že nebudeme řešit toxické věci, které nám populisti naprali do hlav, že jsou toxické – uprchlíci, LGBT+ menšina, euro, Evropská unie, zbraně a další věci, které když vytáhnete, tak se na vás lidi dívají, jako by jste se obnažovali v parku, tak taková tichá dohoda je k ničemu,“ míní a dodává: „Protože toxicita těchto témat je operována do duše této země, tohoto národa a slouží jako struna, na kterou brnkají populisti, když potřebují. Dokud se k tomu nepostavíme čelem a opravdu se s tím nepopasujeme, morálně a pravdivě, dokud si to nevyříkáme, a dokud to neposuneme, tahle země se nikdy nezmění.“

Podle Peszynského byla česká společnost změněna. „Její humanistický a evropský duch, který se tady snažili Havel a jemu podobní po revoluci kultivovat, byl nápadně změněn. Genetický kód společnosti byl přepsán,“ říká Tomáš Peszynski.

Téma migrace se podle něj bude stále vracet, pokud nedojde ke změně. „Populisti budou mít pořád navrch, stále znova a znova bude stačit vyslat do nemocné společnosti pár řetězových e-mailů a budou mít hotovo,“ věští. Nicméně, u těchto voleb už je na zásah pozdě, říká. „Za 3 měsíce národ nepředěláte. Ale po nich, ať dopadnou jakkoliv, je potřeba tohle začít řešit.“

„Musíme vytvořit soudržnou společnost. Ale ne tak, že věci, které vyvolávají velké emoce a rozdělují lidi, budeme ignorovat, ale tak, že si společně projdeme katarzí a překonáme je. Přiznejme si to. Populismus nás změnil. A jestli ho chceme porazit, musíme se zase změnit. Bude to bolestné a nebude to pěkné, ale je to třeba,“ apeluje proevropský aktivista.

