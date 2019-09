Helena Válková k „osvobození“ Babiše: Ten únik informace se musí vyšetřit!

„Pravděpodobně se tu stalo to, že Šarochovo rozhodnutí bylo někomu oznámeno, nebo uniklo ve fázi, kdy jeho rozhodnutí ještě nebylo aprobováno jeho nadřízeným. To je něčí selhání, nebo selhání systému na státním zastupitelství,“ okomentovala na úvod únik informace o průběhu rozhodování v kauze Čapí hnízdo poslankyně Helena Válková.

Za velmi špatné označila skutečnost, že veřejnost byla seznámena s interními rozhodovacími procesy. „Je to opravdu velký problém, velká chyba a potenciálně velké oslabení důvěry veřejnosti v justici,“ zmiňuje exministryně, co ji na celé věci nejvíce mrzí.

Zdůrazňuje zároveň, že aby státní zastupitelství bylo jedním z pilířů právního státu, musí být nezávislé na politickém vlivu a právě takovýto únik informací do médií jeho postavení coby nezávislého justičního orgánu velmi poškozuje. „Celá tato záležitost budí pochybnosti. Navíc to celé zase jen rozděluje a prohlubuje naši českou společnost,“ myslí si.

Podle Válkové je teď zapotřebí, aby se tento únik informací začal vyšetřovat. „Městský státní zástupce musí vyvodit odpovědnost vůči tomu, kdo dopustil a poslal tuto informaci do Deníku N,“ je přesvědčena Válková. Pokud by se naopak někdo neoprávněně naboural do informačního systému městského státního zastupitelství, byla by Válková pro to, aby i o tom byla veřejnost informována. „Rozhodně to nevnímám tak, že únik této informace nahrává premiéru Babišovi,“ dodává.

Následně vyslovila Válková přání, aby z této situace městské státní zastupitelství minimálně vyvodilo ten závěr, že co nejdříve je třeba tuto celou věc dovést do konce. „Nejde si tu hrát teď na měsíce. Takovýto případ je průběžně pečlivě sledován,“ říká eministryně spravedlnosti, která doufá, že do dvou týdnů nejdéle už bude znám definitivní výsledek.

Své řekla i ke slovům ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že „postup státního zastupitelství je pro ni nepochopitelný, neuchopitelný a rozpačitý“, se kterými se neztotožňuje. „Já postup za rozpačitý nepovažuji. Teď se ale kolem toho tak diskutuje, že to možná ten dojem vyvolává,“ poznamenává poslankyně s přesvědčením, že státní zástupci kromě onoho úniku informací ničím nepochybili.

Marie Benešová také v rámci komentářů k nejnovějšímu vývoji naznačila, že je nespokojená s prací státního zastupitelství. Jde podle ní jen o další ukázku toho, jak funguje. Válková si nemyslí, že by tato její slova nahrávala k nějakým personálním změnám v soustavě státního zastupitelství. „Nevnímám žádné selhání nejvyššího státního zástupce, které by mohlo vést k jeho odůvodněnému odvolání,“ řekla Válková k případné výměně Pavla Zemana. „Myslím si, že je to mediální šum. Nemyslím si, že by to Benešová zrovna takto myslela,“ dodala Válková na závěr.

