Herec Vetchý žádá výslech ministryně obrany. Trapnost, cochcárna, zaznívá

„Často se dozvídám od novinářů a politiků, že se o nás šíří pomluvy, že jsme si koupili luxusní auta, přeprodáváme čínské drony kvůli vysoké marži a krademe, tedy i já, sbírkové peníze,“ uvedl herec v trestním oznámení. Na případ upozornil web Seznam Zprávy, který má dokument k dispozici.

V dokumentu zdůraznil, že spolek přísně dodržuje zákony a veškeré aktivity provádí transparentně. „Jako předseda vím, že i já i moji společníci tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, s plným uvědoměním, že tím chráníme především Českou republiku.“

Vetchý dále zdůraznil, že Skupina D funguje jako nezisková organizace, kterou její členové provozují bezplatně a ve svém volném čase. „V našich aktivitách nemáme žádný obchodní ani majetkový zájem, nečiníme tak pro politické PR, nejsme ani konkurencí zbrojovkám.“

V trestním oznámení Vetchý zařadil mezi klíčové svědky například poslance Pavla Růžičku (ANO), ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského nebo ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Podle herce tito politici opakovaně hovořili o údajné problematičnosti činnosti Skupiny D. Vetchý se to prý dozvěděl z osobních rozhovorů, z veřejně dostupných zdrojů a z různých oznámení.

Sporný incident mezi náčelníkem generálního štábu a poslancem Růžičkou

ParlamentníListy.cz již dříve upozornily, že místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička nedávno popsal pro Emko Angeliky Bazalové incident, k němuž mělo dojít 3. září po jednání výboru. Tvrdil, že mu náčelník generálního štábu Karel Řehka vyhrožoval fyzickým napadením.

Psali jsme: Generál Řehka prý ztrácí nervy. Poslanci měl vyhrožovat rozšlapáním ksichtu

Podle Růžičky ho Řehka požádal, aby s ním odešel do vedlejší místnosti, kde mu měl údajně říct: „Tak poslouchej, jestli budeš jebat do dronů, mého bydlení a budeš ohrožovat moji rodinu, tak ti rozbiju držku a rozšlapu ksicht, to si pamatuj.“

Podle dostupných informací měl incident souviset s komentářem Růžičky na sociální síti X, kde upozorňoval na informace o bydlení Karla Řehky. Tvrdil, že Řehka se svou partnerkou, poslankyní STAN Michaelou Opltovou, bydlí v domě podnikatele Jana Wewerky, jehož firmy obchodují s armádou. Růžička se domnívá, že takový vztah vyvolává podezření z možného střetu zájmů a korupce.

Kontroverze kolem projektu Nemesis a Skupiny D

Výbor pro obranu rovněž projednával okolnosti fungování projektu Nemesis, jehož cílem je získávat finanční prostředky pro ukrajinské vojáky. Sbírku organizuje právě zmíněná Skupina D, kterou založili Vetchý a Veverka, na činnost spolku však dohlížejí i zástupci armády, mezi nimi někdejší šéf vojenské policie Otakar Foltýn nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Místopředseda výboru Růžička tvrdí, že Skupina D „zneužívá armádu pro své účely“. Několikrát kvůli tomu interpeloval ministryni obrany a upozorňoval na údajné zneužívání vojenských prostorů. Tvrdí, že „Skupina D testovala drony ve vojenském prostoru bez povolení a díky angažmá Karla Řehky měla přístup i k zásobám plastické trhaviny“.

Ministryně obrany Jana Černochová však tuto iniciativu opakovaně kritizovala. V minulosti pro CNN Prima NEWS kritizovala Řehku, že ji o svém podílu na projektu přímo neinformoval.

Také Vojenské zpravodajství, které pod Černochovou spadá, spolek zkoumalo. Deník Echo 24 následně uvedl, že jej komise dohlížející na tajnou službu před poslanci označila za bezpečnostní riziko.

Podezření z rozkrádání sbírky na Ukrajinu

V prosinci dostali poslanci výboru pro obranu informace o ukrajinské sbírce, které je podle jejich slov šokovaly.

Hovořilo se nejen o využívání armádních zdrojů, ale dokonce o možném rozkrádání peněz ze sbírky, na kterou od Čechů na pomoc Ukrajině vybrala dosud kolem 200 milionů korun. Podle některých tvrzení má Skupina D ochranu od nejvyššího vedení armády.

Při projednávání těchto témat znovu vystoupil poslanec Růžička a varoval ostatní členy výboru, že jejich zájem o tuto kauzu může mít důsledky. „Chtěl jsem ostatním říct, že pokud se budou o aktivitě lidí kolem Skupiny D zajímat, může je potkat to co mě.“

Ondřej Vetchý nyní po policii chce, aby si politiky i šéfa tajné služby předvolala a zjistila, kdo jim poskytuje informace. Podle trestního oznámení šíří neznámý pachatel lži o dronech Nemesis vědomě.

Europoslanec Zahradil mluví o střetu vlivových struktur

K situaci kolem trestního oznámení Ondřeje Vetchého a sporů o činnost Skupiny D se vyjádřil i europoslanec Jan Zahradil (ODS). Podle něj celá kauza odhaluje vnitřní boj mezi různými vlivovými strukturami silových složek státního aparátu.

„Doslova v přímém přenosu sledujeme, jak se mezi sebou začaly prát různé vlivové struktury silových složek státního aparátu. A tak bývalý šéf vojenské policie, nyní zaměstnanec Vojenské kanceláře prezidenta republiky, dočasně odvelený na Úřad vlády do funkce ideového dozoru, bojuje trestním oznámením s Vojenským zpravodajstvím. Náčelník generálního štábu AČR se otevřeně staví proti své vlastní ministryni, údajně vyhrožuje opozičnímu poslanci a zaštiťuje soukromou aktivitu, s jejímž všedním protagonistou je taktéž soukromě spojen. Do toho dramaticky vstupuje s patřičným hereckým patosem pan Vetchý, který zřejmě podlehl dojmu, že dostal další životní roli, kterou je povinen naplnit,“ uvedl Zahradil ve svém facebookovém komentáři.

Premiér Petr Fiala (ODS) podle něj zůstává stranou a nekomentuje dění, zatímco prezident Petr Pavel aktivně podporuje generála Karla Řehku a Otakara Foltýna.

„Pachuť trapnosti, dezorganizace a ‚cochcárny‘ se z toho rozlévá všude kolem,“ dodal k celé kauze Zahradil.

Resort obrany se zatím odmítá k věci vyjádřit

Vojenské zpravodajství zatím trestní oznámení komentovat nechce, stejně tak ministryně Černochová. „Paní ministryně v dané věci nebyla žádným orgánem vyzvána k podání svědectví. S ohledem na to, že se o údajném trestním oznámení hovoří pouze v mediálním prostoru, považujeme jakýkoliv komentář k prezentovaným informacím za zcela nevhodný,“ řekl tiskový mluvčí Ministerstva obrany David Šíma pro CNN Prima NEWS.

Růžička, na jehož popud nechala Černochová prověřit drony Nemesis inspekcí Ministerstva obrany, se brání. Jednal údajně podle zákona. „Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem podal několik písemných interpelací a dostal jsem na ně odpovědi. Policie ať si je prostuduje. Více k tomu nemám co říci,“ sdělil pro Seznam Zprávy. „Jestli si pan Vetchý myslí, že tím, že člověk jedná podle zákona a ptá se na věci, které by byl rád, aby mu někdo kloudně vysvětlil, ať si trestní oznámení podává,“ dodal.

