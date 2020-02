Herečka: Když Kotleba vyhraje... Nezralí Slováci, vážné obavy

Kdyby Marian Kotleba uspěl, bylo by to strašné, říká slovenská herečka známá i z českých filmů. Své názory objasnila v interview s magazínem Reportér. Na Zuzanu Čaputovou je prý pyšná. O Miloši Zemanovi by to ale neřekla. A možnost, že by Kotleba uspěl, ji děsí. „Pokud ve volbách výrazně uspěje, tak se ukáže, že nejsme zralý národ,“ prohlásila herečka.

Pauhofová uvedla, že se cítí být Čechoslovenkou, ale do Prahy se zřejmě stěhovat nehodlá, i když by tam teoreticky mohlo být. „V Bratislavě mám zas divadlo. Na natáčení do Prahy dojíždím, to se dá zvládnout, a jestli jednou pánbůh dá a podaří se opravit D1čku, tak to bude ještě lepší,“ argumentovala. Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2956 lidí

Od stěhování se rozhovor stočil k politice, když reportér Tomáš Poláček zmínil vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky. „Teď se u vás blíží volby a vysoké preference má strana extremisty Mariana Kotleby,“ pravil Poláček a Pauhofová doplnila: „Kdyby výrazně uspěla, bude to strašné.“ Právě to Poláček použil jako argument pro otázku, zda herečka neuvažuje, že se přestěhuje do Čech. „Zatím ne. Naše dva národy si podle mě nemusí nic moc závidět. My například máme prezidentku Čaputovou, na kterou jsem upřímně pyšná, což bych jako Češka o svém prezidentovi nejspíš neřekla,“ pravila herečka.

Dodala: „A potom mám taky pocit, že se u nás za poslední dva roky spousta věcí posunula k lepšímu, Slováci už mnohem míň tolerují nespravedlnost, smrt Jánka a Martiny zasáhla spoustu lidí osobně – dřív měli pocit, že se jich politika netýká, ale tahle tragédie je vtáhla do dění. Najednou jsou mnohem pozornější vůči tomu, co se kolem děje.“ Fotogalerie: - Babiš na Slovensku

Poláček ovšem doplnil, že stále hrozí, že Marian Kotleba a jeho strana ĽSNS zvítězí. „Některé lidi bohužel vede jejich frustrace i tímhle směrem. Jsou naštvaní a přitom nechtějí za nic přebírat zodpovědnost,“ zkonstatovala Pauhofová. „Nedůvěřují už demokracii, ta je zklamala a slyší na nejprimitivnější populistické řeči,“ dodala a přidala příklad těchto řečí: „O nic se nestarejte, my všechno vyřešíme za vás.“

„Mě to děsí, protože Kotlebova strana skutečně demokracii nectí a nectí ani lidská práva. Pokud ve volbách výrazně uspěje, tak se ukáže, že nejsme zralý národ,“ prohlásila herečka. Ale dodala, že i kdyby Kotleba zvítězil, tak pokud by cítila, že je možné něco změnit, tak by na Slovensku zůstala. Dodejme, že v průzkumech se ĽSNS celkem pravidelně umísťuje na druhém místě za vládním SMERem.

