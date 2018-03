Herečka Kolářová: Mám podobné pocity jako v letech 1988 a 1989. Umělci jsou citlivým měřítkem, že se něco děje. Čekají nás daleko masivnější protesty

Hned v úvodu rozhovoru se Kolářová zamyslela nad srovnáním vystupování v divadle před revolucí a po ní. „Změnilo se toho hodně. Dříve se nám podařilo do textu zakódovat něco, co lidé pochopili, i když byla absolutní cenzura, lidé to chtěli a nacházeli,“ řekla a dodala, že po revoluci už nebylo zapotřebí něco chtít objevovat pod textem, přišla prý tématická bezbřehost.

„Po revoluci jsem doufala, že uvažování se smyslem a cílem se bude z médií tlačit mnohem výše a k podstatě věcí, ale stal se naprostý opak,“ dodala posmutněle herečka, podle které je zde příliš komerčních televizních stanic a lidé konzumují hlouposti. „Lépe se strefují do lidí, kteří nechtějí myslet, než do těch, co potřebují i nějakou duchovní potravu,“ dodala.

Moderátorka Výzvy Renata Kalenská jí připomněla i pořad na TV Barrandov, ve kterém herečka Alice Bendová hostila ve svém domě Jířího Kajínka, a následně jí položila otázku, zda chápe, co se to ve společnosti vůbec děje. „Nevím a velmi mě to děsí. To je absence vkusu a hodnot, které jsem myslela, že si pojmenujeme a budeme k nim směřovat. Začíná to už ve volebních stranách, které kandidují do Poslanecké sněmovny,“ uvedla s tím, že ani tam žádný morální rejstřík neexistuje.

Celý rozhovor ZDE

Od inauguračního projevu Miloše Zemana nečekala Kolářová, dle svých slov, nic jiného, než nakonec ukázal. Prezident byl velmi kritizován, že se nevěnoval vizím, ale místo toho útočil na veřejnoprávní Českou televizi. Posléze na udílení Českých lvů podepsalo 370 umělců výzvu na podporu ČT. Kolářová si nemyslí, že by tohle však pomohlo. „Já mám uvnitř sebe podobné pocity jako v roce 1988 a 1989,“ sahá si přitom na hrudník a dodává, že má stažený žaludek z toho, že nás čekají daleko masivnější protesty. „Budeme muset bránit demokracii před zvláštní situací, kdy máme vládu v demisi, bez důvěry – a nic se neděje,“ řekla.

Nelíbí se jí hlavně to, že se vláda chová, jako kdyby důvěru měla, a činí taková rozhodnutí. „Ten člověk dospěl k tomu, že na to má právo, a prezident mu to potvrdil,“ kroutila hlavou herečka, podle které je to nefér stav. „Říká se, že umělci jsou citlivým měřítkem, že se něco děje, a to se stalo, mocní si z toho dělají legraci, ale je to znamení, že se děje něco podstatného,“ uzavřela s tím, že jako občan udělá cokoliv proto, aby se to vše změnilo, a klidně vyjde do ulic demonstrovat.

Psali jsme: Prezident Zeman udeřil: Ti chudáčci demonstrovali za Kalouskovu televizi. A režisér, který vyzval lidi, aby mě nevolili, to je blbec! Kalousek zaútočil na Zemana: Ty už nemáš žádnou budoucnost! V Praze se na několika místech sešly stovky studentů, kteří protestovali proti Babišovi a Zemanovi ,,Kokotina! Nesnáším filmy s českejma hercema," vyjádřil se přední odpůrce Zemana o vítězném filmu Českého lva. Pak to smazal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab