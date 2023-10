Herman tleská návrhu Lichtenštejnů, jak vyřešit spor o majetek

Spory mezi Českou republikou a Nadací knížete z Lichtenštejna, které se týkají majetku zabaveného na základě Benešových dekretů, by mohly být u konce. Nadace knížete z Lichtenštejna Česku navrhla, že se vzdá svých nároků na odškodnění a vybídlo k založení společného fondu, prostřednictvím kterého by spravovaly majetek obě strany. Honorární konzul Lichtenštejnska a bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) lichtenštejnský návrh vítá.

Herman připomenul, že byl majetek, o který se vedou spory, odebrán po druhé světové válce v rámci Benešových dekretů. „Ačkoli bylo Lichtenštejnsko během války neutrálním státem, česká strana s ním žádnou dohodu o navrácení majetku neuzavřela. Navržený smír je prvním krokem k nápravě nedořešených křivd, které se v minulosti staly,“ komentuje exministr dění kolem majetku, které způsobilo, že až do roku 2009 Lichtenštejnsko neuznávalo nezávislost České republiky a nebyly navázány vzájemné diplomatické vztahy.



Podle názoru Lichtenštejnů byl majetek na základě Benešových dekretů zabaven protiprávně, protože poslední držitel rodových majetků František Josef II. nebyl občanem Německa, ale Lichtenštejnska, které bylo v druhé světové válce neutrálním státem.

Mgr. Daniel Herman KDU-ČSL



Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh Lichtenštejnů oceňuje. „Podané ruky ze strany Nadace knížete Lichtenštejna si nesmírně vážím. Jsem rad, že je zde vůle mnohem intenzivněji v budoucnu spolupracovat v oblasti péče o památky a přírodu na území České republiky, která byla v důsledku majetkových sporů často dlouhodobě blokována. Návrh je pro naši zemi znamením smíru, za nějž tímto lichtenštejnské straně děkuji,“ sdělil ministr.



V předloženém návrhu se nadace dle lidovců vzdává nejen veškerých vlastnických nároků k zabavenému majetku, ale i nároků na odškodnění, které by v dnešní době dosahovalo až 35 miliard korun.

„Vítám tuto iniciativu Nadace knížete z Lichtenštejna, která se neobrací do minulosti, ale naopak do budoucnosti. Žádné restituce, žádné kompenzace, ale spolupráce na zachování společného dědictví příštím generacím. To pokládám za cenný vklad pro vzájemné vztahy obou našich zemí,“ ocenil krok také Herman.

