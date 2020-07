Heslo Black Lives Matter i v Praze? Ivan Vyskočil zmateně pobíhá: Před kým mám pokleknout? Komu se omluvit?

Před kým bych teď měl pokleknout a omluvit se, že existuju?

„V Čechách jsme sice žádné černé otroky neměli, a přesto se na Staroměstském náměstí konala slabě zalidněná demonstrace s tímto heslem. Dokonce i tam se vykřikovala hesla proti naší policii. Opravdu tomu nerozumím a rozumná většina se mnou asi také ne!“ kroutí hlavou herec a vysvětluje. „Otroky a trhy s otroky jsme tady měli snad v dobách Sámovy říše a možná ještě kníže Boleslav z toho měl nějaký džob. Ale pochybuji, že v těch dobách byli někteří z otroků černí. Spíše to byli místní a okolní váleční zajatci z různých bojů a půtek. A já jsem nyní úplně zmatený a popletený, před kým bych teď měl pokleknout a omluvit se mu, že existuju. (navíc, co když v těch okovech úpěli třeba zrovna moji předkové?),“ krčí rameny Ivan Vyskočil. „A proti naší policii také nic nemám, spíše bych je podpořil ve větší razanci vůči narušitelům zákona a pořádku. Viz váhavý přístup policie v případu střelby v Uherském Hradišti. Jsou svázáni tolika předpisy a obstrukcemi, že se nakonec obávají razantně zasáhnout tam, kde je to třeba! (A ani takové trhání naší Ústavy by policie neměla jen tak přehlížet!).“

Prezident Zeman opět jako chlap. A to i na ambasádě USA….

„A jen tak na okraj. Jak se protesty proti rasismu slučují s vyřváváním antisemitských hesel, jako se to stalo v Paříži? Tak to mi zůstává rozum stát ! (Mimochodem, co s tím? Vždyť etiopští Židé jsou také černí.),“ podotýká Ivan Vyskočil.

Aktivisté, co se serou do politiky. A kolegové ze Švandova divadla…..

„Všichni to známe ze školních lavic, později ze zaměstnání a bohužel často i z jednání s úřady. Všude se občas vyskytne blbec a srážka s ním je nervy drásající zážitek. Ano, blbec je neštěstí, ale daleko větší hrůza je aktivní blbec! A to jsou bohužel všichni ti aktivisté, co se serou do politiky, co jsou vítači, nadšenci Milionů chlívek a podporovatelé BLM, pokračuje dál Ivan Vyskočil v tématu a podotýká. „S lítostí mezi ně musím zařadit i kolegy ze Švandova divadla, kteří si heslo BLM dali na portál budovy. Všichni ti, co bezmyšlenkovitě dělají mučedníka z kriminálníka a nerozpakují se o něm psát jako o „něžném obrovi“, jsou totálně mimo! Ten „něžný obr“ byl zfetovanej lump, osm let si odseděl v kriminále a opravdu nevím, zda by některá aktivistka byla okouzlena jeho „něžností“, kdyby jí pistolí mířil na těhotné břicho?“ ptá se herec a dodává. „Sice ten zákrok byl nešťastný, ale při stresu, který prožívají policisté, a zejména američtí, při zákrocích třeba na území gangů, se není co divit, že nemohou jednat v rukavičkách.“

Polský tisk: Antifa a aktivisté BLM začínají prohrávat

„Při diskuzích o tomto tématu mě zaujal článek v polském tisku - Stále více amerických měst se zbavuje zón ovládaných BLM,“ říká Ivan Vyskočil a cituje:

Antifa a aktivisté BLM začínají prohrávat. Snaha přenést protesty do středně velkých měst USA narazila na silný odpor místního obyvatelstva, které odmítlo podporovat údajné “antirasistické“ šílenství. Sami organizují ozbrojenou obranu, která udržuje pořádek a chrání jejich majetky. Aktivisté Antify a BLM tak nemohou rabovat, zapalovat obchody, ani vyvracet pomníky.

Devatenáctiletá studentka Sinai Espinoza z města Omak ve státě Washington neskrývá strach i zklamání: „Ozbrojená občanská stráž bedlivě sledovala klid a pořádek během celé demonstrace BLM. Bylo nás asi 600 a když jsme chtěli jít ulicemi města, najednou jsme byli obklíčeni po zuby ozbrojenými lidmi. Představili se jako domobrana a řekli, že pokud se někdo z nás dotkne soukromého vlastnictví nebo městské infrastruktury, začnou po nás střílet.“ Devatenáctiletá dívka se svěřila, že cítila strach.

Jak uvádí The Washington Post, město Omak není výjimkou. Ve středních a malých městech se zorganizovala domobrana v podobě všeobecné mobilizace obyvatel. Farmáři, obchodníci i úředníci se připravují na obranu proti vandalům. Rozsáhlé právo na držení zbraně umožňuje místním obyvatelům udržovat pořádek. Při vjezdu do některých měst se také objevily billboardy "Zóna bez BLM". Šerifové rovněž varují všechny návštěvníky, že pokud budou vyvolávat násilí, policie jim bezpečí nezajistí. Pořádek sjednají ozbrojení občané. Sebeobrana Američanů proti vandalům „nevoní“ zvláště levicovým médiím, které šíří zprávy o "bílých rasistech z extrémní pravice". Údajně se tak "brání Afroameričanům vyjádřit svůj spravedlivý hněv".Jak vidno, Amerika se probouzí!

Pokojně ničit pomník? Jedno, zdali v Americe nebo v Praze...

„V tom článku je ale ještě něco daleko víc. Jsme v praxi svědky toho, co se stane, když najednou policie přestane plnit svoji úlohu a nastane chaos. Děje se to nyní v mnoha amerických městech a městech na západ od nás. Pak nám nezbyde nic jiného, než se bránit sami,“ pokyvuje herec hlavou a varuje. „A pozor: proto nás chce EU odzbrojit! Potom by nám asi nezbylo nic jiného, než volat, jako na Národní třídě: „Máme prázdné ruce“!“

Na závěr dnešního Nedělního rána pak Ivan Vyskočil vzkazuje. „Občané, a nebojím se říci vlastenci – tyto „nové pořádky“ se plíživě šíří. A my si nemůžeme v této době dovolit mít prázdné ruce!“ pokyvuje herec a už s úsměvem dodává.

„Zdravím čtenáře PL a všechny dobré a rozumné lidi - na barvě pleti nezáleží - a přeji jim hezké a pokud možno klidné léto.“