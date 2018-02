Hilšer: Nebyl jsem nikomu zavázán, jsem svobodný, lidé to vnímali

Kandidatura mu ale podle jeho slov přinesla i zodpovědnost. „Že člověk nemůže jen tak najednou zmizet, protože by to bylo popření toho, co jsem dělal,“ dodal.

Prezidentské volby byly podle něj hodně ovlivněny postojem hledání někoho, kdo má šanci porazit Zemana. Poznamenal, že lidé se rozhodli často podpořit Drahoše, protože měli představu, že bude schopen získat hlasy od voličů Zemana nebo nerozhodnutých. „Ale myslím, že to nebyla úplně dobrá úvaha. Ukázalo se, i když to bylo těsné, že to tak není,“ řekl. Do budoucna by lidé podle něj měli volit toho, o kom jsou přesvědčení, že „je jejich první volba“.

Důvěru od voličů, kteří ho podpořili, vysvětluje tím, že nebyl zavázán velkým sponzorům ani politickým uskupením a mohl mluvit svobodně. „Tahle svoboda je podle mě strašně důležitá. V momentě, kdy začnete něco hrát a přesvědčovat lidi o něčem, čemu úplně sám nevěříte a děláte to třeba proto, že vám to někdo řekl, nebo jste nějak zavázán, tak to lidi dřív nebo později vycítí,“ poznamenal. Zároveň řekl, že možná také pro lidi byla důležitá naděje na změnu a autenticita kandidáta.

Úspěch Zemana si vysvětluje tak, že pro lidi představuje „jistotu minulosti“. „Říká se tomu retropie, jako je utopie, tak retropie je stát, který se zakládá na minulosti, na tom, že lidé vzpomínají v dobrém,“ řekl. Myslí si, že řada lidí se obává „tekuté modernity“, že se svět mění velice rychle a není jednoduché se ve změnách orientovat. Ve volbách ale nebyl nikdo, kdo by lidi ujistil, že se budoucnosti bát nemusí. „Myslím si, že pan Drahoš nebyl ten člověk, který by mohl tímto způsobem zapůsobit. To by mohl někdo z nové generace, možná by to ti lidé vzali úplně jinak,“ dodal Hilšer. Nyní je podle něj potřeba pracovat na vytvoření důvěry v to, že „když se za věci postavíme a nebudeme se bát a budeme se dobře vzdělávat, budeme budovat kvalitní vzdělávací systém a tak dále, tak že se prostě nemáme čeho bát“.

Zda se Hilšer zapojí do případné příští prezidentské volby, nechtěl nyní komentovat. „Teď nad tím nepřemýšlím. Co bude za pět let, je otázka,“ řekl. „Sám to cítím tak, že by se tyhle věci dvakrát dělat neměly,“ dodal.