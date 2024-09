Hilšer postoupil a udeřil: Hydra chtěla umlčet nezávislý hlas

"Je to dobrý výsledek. Samozřejmě, že ještě není vyhráno. Čeká nás druhé kolo. Jedno kolo nestačí. Chtěl bych požádat všechny občany, aby zvážili dát mi jejich hlas a důvěru," řekl Hilšer s tím, že se uvidí, jak to dopadne.

Následně vyjádřil lítost nad tím, že do Senátu neusedne podruhé Lukáš Wagenknecht, který se neprobojoval do druhého kola. Piráti tak zcela jistě o jednoho svého senátora přijdou. Mrzí to Hilšera, bude Wagenknecht chybět? "Tak rozhodně. Lukáš Wagenknecht patří k velmi aktivním senátorům. Hájil zájmy běžných občanů proti oligarchům a různým zájmovým skupinám. Myslím, že to je problém české politiky - prorůstání oligarchů a různých zájmových skupin do politiky. Upozorňují na to už různé instituce. Senát si myslím, že bude pokračovat, řeknu nadneseně, podpory různých struktur devadesátek a dalších. Toto rozhodně není dobrá zpráva," řekl Hilšer, který zůstává podle svých slov nezávislým senátorem.

Řeč přišla i na plakáty, které Hilšerovi někdo před prvním kolem voleb poničil "Na jednu stranu je to úsměvná věc, na druhou stranu je to pokračování trendu dehonestačních kampaní. Ta hydra se snaží umlčet občanský a nezávislý hlas. Vzpomněl jsem si na pana Schwarzenberga, kdy tehdy v den prezidentských voleb vyšly dehonestační plakáty. Tohle podle mě do demokracie nepatří. Jsem pro čestný souboj," sdělil Hilšer, jenž by byl rád, aby novináři také říkali, kdo za kterým senátorem stojí.

"Jsou tady různé síly, které si nepřejí, aby občanský princip v Senátu byl. Byl to ale jednotlivý incident, policie na nic nepřišla. Věřím, že v druhém kole to bude kampaň plná argumentů a ne lží," dodal Hilšer.

Jeho vystoupení ve studiu CNN Prima News poslouchal komentátor Bohumil Pečinka, který označil Hilšerův úspěch za největší záhadu české politiky. Že se podaří po šesti letech vyhrát volby pouze na tom, že jsem kdysi neúspěšně kandidoval na prezidenta, je podle něj něco neuvěřitelného.

